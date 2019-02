Trimo po dolgem odmoru remiziral s Koprčani

2.2.2019 | 09:00

Foto: I. V./arhiv DL

Trebnje - Ta teden se po šesttedenskem premoru nadaljuje rokometno prvenstvo tudi v moški prvi ligi. Potem ko je ivanjški Sviš v zaostali tekmi enajstega kroga že v torek visoko s 26:41 izgubil z Gorenjem, se je redni šestnajsti krog začel sinoči v Trebnjem, kjer sta se pomerili moštvi Trima in Kopra 2013 in se razšli z neodločenim izidom 25:25.

Tudi ena točka je dragocena, saj Trebanjce, ki so trenutno na lestvici s petnajstimi točkami sedmi, v naslednjih štirih krogih čakajo moštva, ki na lestvici zasedajo prva štiri mesta (Celje, Maribor, Ribnica in Velenje) in bi bil že vsak remi s katerim od njih veliko presenečenje.

Tekmo so začeli bolje Koprčani in hitro povedli s 4:1, a so jih Trebanjci s štirimi zaporednimi zadetki Udoviča, Bojaniča in Kotarja ujeli pri šesti točki in držali korak z njimi vse do konca polčasa. Na začetku drugega polčasa so se Koprčani znova razigrali in hitro povedli z 20:17, kar pa ni bilo dovolj, saj je domači trener Benjamin Teraš umiril svoje varovance, ki so takoj zatem s štirimi zaporednimi zadetki prišli v vodstvo z 21:20 in pet minut pred koncem povedli za dva zadetka (24:22), a so jih gostje dve minuti pred koncem spet ujeli. Ko je minuto pred koncem Cirar zadel za 25:24, se je s tem Trebanjcem odprla možnost za zmago, a je Bratkovič, ki je v zadnjih štirih minutah srečanja zadel kar trikrat, v zadnji minuti izenačil na končnih 25:25.

Drevi bodo na sporedu še preostale tekme šestnajstega kroga - v Ivančni Gorici se bosta srečala Krka in domači Sviš, Ribničani se bodo doma pomerili z Mariborom, Dobova pa bo igrala v gosteh s predzadnjeuvrščenim Hrastnikom.

Trimo Trebnje : Koper 2013 25:25 (16:16)

Trimo Trebnje: Brana, Urbič, Cvetko 6, Seferović 1, Dobovičnik, Mat. Kotar 2, Mih. Kotar 2, Mar. Kotar, Udovič 3, Sašek 1, Majzelj, Redek, Bojanić 3, Grbić, Grandovec 2, Cirar 5 (3).

Koper 2013: Haseljić, Kocjančič, Postogna, Grlj, Grzentič, Krečič 1, Matijaševič 1, Moljk, Smolnik 2, Sokolič, Guček 4, Zugan 3, Marić 2, Planinc 5 (2), Stopar 1, Bratkovič 6 (1).

Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 4 (3), Koper 2013 5 (3).

Izključitve: Trimo Trebnje 6, Koper 2013 8 minut.

I. Vidmar