23. razstava suhokranjskih dobrot

2.2.2019 | 15:45

Skupinska fotografija s kmetijsko ministrico in domačim županom

Razstava je prava paša za oči, mnogim pa ob dobrotah tudi zakruli v trebuhu.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec

Žužemberk - Društvo kmečkih žena Suha krajina Žužemberk je v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto, suhokranjskimi vinogradniki in čebelarji tudi letos pripravilo bogato razstavo suhokranjskih dobrot, letos že triindvajseto po vrsti. Odprtja se je udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec.

Na dobro založenih mizah so bili razstavljeni krušni izdelki, potice, drobno pecivo domiselnih oblik, nakit, rože iz krep papirja, med in medeni izdelki, izdelki domače obrti in še marsikaj drugega. Suhokranjske gospodinje so znova pokazale delček tistega, kar znajo narediti s svojimi spretnimi rokami. Z razstavo ohranjajo bogato kulturno dediščino naših dedkov in babic ter jo prenašajo na mlajše rodove. Za mnoge gospodinje je razstava izziv in priložnost, da se lotijo česa novega. Kot je povedala predsednica suhokranjskih kmečkih žena Tadeja Lavrič, se vedno potrudijo, da na mize postavijo kaj novega.

Gospodinje včasih do zadnjega ne vedo, kaj bodo prinesle na razstavo, na katero se sicer začnejo pripravljati že mnogo prej. »Nekaterim se ideja porodi na kuharskem tečaju, ki ga v društvu običajno pripravimo v začetku leta,« je dejala predsednica. Cvetka Lavka se z veseljem udeležuje tovrstnih tečajev in kot je povedala, potem tudi doma poskusi narediti, kar se je tam naučila. Na razstavo je letos prinesla bananin kolač in mini potičke. Z doma narejenimi torbicami za na ramo, nakitom in drugimi ročnimi izdelki se predstavlja Lilijana Hrovat, ki je tudi povezovala prireditev. Kot je povedala, je večino stvari naredila v zadnjem tednu.

Kmetijska ministrica je pohvalila prizadevnost kmečkih žena, da prenašajo tradicijo na mlajše, kajti vsi izdelki so plod izjemnega znanja in izkušenj. Na ministrstvu z različnimi aktivnostmi podpirajo in pomagajo slovenskim kmetov in gospodinjam pri njihovih dejavnostih, je dodala. Med drugim tudi osveščajo pomen zavedanja lokalne hrane in varnosti, ki jo ta hrana prinaša. Obenem se trudijo z zaščito produktov na nacionalni in evropski ravni. »S ponosom lahko povem,da ima Slovenija ne evropski ravni zaščitenih 49 nacionalnih pridelkov,« je povedala Pivčeva. Spomnila je, da bo Slovenija leta 2021 postala evropska prestolnica gastronomije in vsi podobni dogodki, kot je današnji, po njenih besedah v ta mozaik dodajajo posebno vrednost.

Zbrane je v prostoru nekdanje trgovine pod sejno sobo občine pozdravil tudi domači župan Jože Papež, ki je dejal, da suhokrajske gospodinje veliko pripomorejo tudi k prepoznavnosti občine. »Upam, da boste s tem nadaljevale,« je dodal. Spomnil se je tudi prve predsednice društva Slavke Legan. Odprtja razstave se je udeležila tudi državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša in predsednica Zveze kmetic Slovenije Iren Ule.

Razstava je danes odprta od 17. ure, jutri jih lahko obiščete med 8. in 17. uro, v ponedeljek pa med 8. in 13. uro.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija