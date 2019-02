Ogenj v strehi, voda v kleti

2.2.2019 | 18:20

Novo mesto - Danes opoldne je v Klečetu v Suhi krajini zagorelo ostrešje opuščenega hleva. Gasilci PGD Šmihel pri Žužemberku in Žužemberk so požar, ki je uničil približno 40 kvadratnih metrov strehe, pogasili in očistili požarišče. Pristojne službe bodo raziskale vzrok požara.

Ob 15.01 so na Biču meteorne vode ogrožale objekt podjetja Treves. Gasilci PGD Zagorica so iz objekta izčrpali okoli sedem kubičnih metrov meteorne vode in očistili kanalizacijski jašek.