Kolpa naraščala, Krka niti ne

2.2.2019 | 19:45

Novo mesto - Ponoči bo deževalo, na jugu so možne tudi nevihte z močnejšimi nalivi, do jutra bo dež oslabel. Jutri bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh, napovedujejo strokovnjaki Agencije za okolje, ki predvidevajo, da bo vodotoki predvsem v južni Sloveniji še naraščali in lahko tudi krajevno poplavljali, kar velja tudi za reko Kolpo, ki je danes dosegla opozorilni vodostaj, njen pretok na merilni postaji v Metliki pa ob 19.10 znaša 479 m3/s in od 15. ure ves čas rahlo pada. Pretok reke Krke je v njenem zgornjem toku visok, v spodnjem toku pa srednji.

Jutri naj bi padavine postopoma prenehale.

I. V.