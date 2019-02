V šestih letih kar 33 prireditev Bilo je...

Toni Gašperič se je s Tonetom Černičem pogovarjal o nekdanjem kopališču v Metliki.

Podzemelj - V tukajšnjem Gostišču Veselič se je zaključila šesta sezona prireditev Bilo je ..., ki jih pripravljajo v sodelovanju z Ljudsko knjižnico Metlika in Tonijem Gašperičem. V letošnjem letu se je zvrstilo pet dogodkov, na katerih je bilo okrog 400 obiskovalcev, 22 gostov in 5 glasbenih gostov. V šestih letih pa je bilo v Gostišču Veselič 33 dogodkov s 85 gosti, 43 glasbenimi gosti in okrog 2.200 obiskovalci.

Na zadnjem dogodku tokratne sezone se je Toni Gašperič s Tonetom Černičem pogovarjal o tem, kako je bilo nekoč, ko je bilo še kako živo na metliškem kopališču na Kolpi. Kolpa je bila v tistih časih za Metličane reka ljubezni, bazen in morje. Černič je povedal marsikatero zgodbico o tem, kako so se Metličani nekdaj učili plavati, kako so se kopali in kako je bilo živahno na kopališču, saj so bili plesi, prireditve, prihajali so turisti iz drugih držav in odprt je bil gostinski lokal. Poudaril je, da je bilo metliško kopališče edino mestno belokranjsko kopališče ob Kolpi.

Leta 2012 so kopališče temeljito obnovili, neizpolnjeni pa so ostali načrti o poglobitvi struge. A je metliški župan Darko Zevnik zagotovil, da zgodbe z metliškim kopališčem ni konec. Spet se je začelo premikati konec lanskega leta. Postavili so zunanji fitnes, obljubil pa je, da bodo očistili tudi strugo. Matjaž Pešelj iz GTM Metlika, ki je lastnik lokala na kopališču, pa je dejal, da si želijo, da bi kopališče spet zaživelo in sicer predvsem kot mestni park. Morda pa bi zgradili tudi prvi bazen v Beli krajini.

Zadnji večer v letošnji sezoni so popestrili Preloški muzikanti.

