FOTO: Tretje ocenjevanje in državna razstava štrukljev

3.2.2019 | 07:25

Z leve: zmagovalki Janja Klemenčič in Mari Dular s kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec. (Foto: M. Ž.)

Lepo na pogled in okusno

Razstavljeni štruklji

Zapele so Čebelice

Mirna Peč - Društvo podeželskih žena Mirna Peč je v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije pripravilo 3. državno ocenjevanje in razstavo štrukljev iz vlečenega in kvašenega testa. V petek so sprejemale vzorce, letos so jih pridne gospodinje in tudi kar nekaj moških v oceno prinesli 54, lani in predlani pa denimo 37, včeraj pa pripravile razstavi in razglasile rezultate. Zmagovalki sta bili dve – Mari Dular in Janja Klemenčič iz mirnopeškega društva, ki sta za svoja štruklja prejeli vseh 30 možnih toč. Mari je pripravila pečen štrukelj iz vlečenega testa, nadevanega z mletim mesom in kislim zeljem, ki se mu sicer, kot je dejala, reče tovorna potica, Janja pa kuhan štrukelj s cvrtjem, ki so njena specialiteta.

Sicer je strokovna komisija, v njej so bile Irena Ule, Anica Pajer in Elizabeta Verščaj, tudi tokrat imela zahtevno nalogo. Štruklji so bili razvrščeni v tri kategorije: štruklji iz vlečenega testa, teh je bilo 36, štruklji iz ostalih vrst testa (11) in iz kvašenega testa (7), komisija pa je ocenjevala zunanji videz, vonj testa in nadeva, videz nadeva ter okus testa in nadeva. Eden vzorec je zaradi neusklajenosti s pravilnikom ostal neocenjen, 12 je bilo bronastih priznanj, 23 srebrnih in 18 zlatih.

»Sami rezultati povedo, da so bili štruklji visoke kakovosti in da so večinoma vsi uporabljali kvalitetne surovine – skuto, smetano, ocvirke, orehe in različne vrste moke, ki so imeli prijeten in doma vonj in okus. V štrukljih ni bilo veliko tujih vonjav, bilo pa je nekaj neprijetnih okusov,« je povzela predsednica komisija Verščajeva in zbranim na podelitvi priznanj na srce položila še nekaj koristih priporočil, da bodo v prihodnje štruklji še boljši.

Slastnega kulinaričnega dogodka, ki so ga mirnopeške gospodinje pripravile v avli oktobra lani odprtega Muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec, ki je dejala, da ji je v veliko čast, zadovoljstvo in veselje, da se lahko odzove vabilu na tovrstne prireditve. »Štruklji so prav gotovo jed, ki odraža bogato slovensko tradicijo, bogato slovensko kulinariko, znanje, izkušnje naših prababic in številnih rodov pred nami, da se ohranjajo vse do današnjih dni pa gre posebna zasluga in zahvala prav vam kmečkim ženam, ki se trudite to bogato dediščino ne samo ohranjati, ampak tudi prenašati iz roda v rod,« je povedala in izpostavila pomembno vlogo, ki jo ima domača hrana in kmetijstvo.

Vse prisotne so nagovorili tudi Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije, Andreja Krt iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, domači župan Andrej Kastelic in seveda predsednica Društva podeželskih žena Mirna Peč Jelka Krivec, prireditve pa sta se med drugim udeležili tudi Tanja Strniša, državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu in aktualna kmetica leta Mari Jakše.

Podelitev priznanj so z nastopom obogatili moški pevski zbor Rožmarin, recitatorka Neja Strajnar, ljudske pevke Čebelice, harmonikarja Lan Šiško in Žan Kramžar ter citrarka Tanja Zalokar.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija