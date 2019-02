V novomeški škofiji kar 13 skupnosti oz. predstavnikov različnih redov

3.2.2019 | 10:00

Srečanje redov novomeške škofije je včeraj potekalo v Šentjerneju.

Šentjernej - 2. februarja, na svečnico oz. praznik luči - 40. dan po božiču, ko se po cerkvenem koledarju zaključuje božični čas - v Cerkvi praznujejo dan Bogu posvečenega življenja. Na ta dan že od leta 1997 obnovijo redovniške zaobljube.

Redovnice in redovniki novomeške škofije so tokrat dan posvečenega življenja obhajali v župniji Šentjernej. Srečanje se je pričelo v farni cerkvi sv. Jerneja z molitvijo in sv. mašo, ki jo je v družbi mnogih duhovnikov in redovnic daroval novomeški škof msgr. Andrej Glavan.

Prav redovnic je zadnja leta vse manj.

Zbrane je najprej pozdravil domači župnik g. Anton Trpin, ki je povedal, da Katoliška Cerkev in župnije niso popolne brez redovnikov in redovnic. V šentjernejski dolini je dozorelo kar veliko tovrstnih poklicev, ki so doprinesli mnogo dobrega ne le župniji, ampak tudi naši domovini. Seveda pa je treba še naprej moliti za duhovniške in redovniške poklice.

Redovniki, ki se posvetijo posvečenemu življenju, se zaobljubijo k določenemu načinu življenja, odpovejo se življenju v družini oziroma poročenosti, zaobljubijo se uboštvu in pokorščini predstojnikom. To prav gotovo ni vedno lahko.

Kot navaja poročilo Katoliške cerkve v Sloveniji za leto 2018, v Sloveniji deluje 12 moških in 17 redovnih skupnosti ter šest novih oblik redovništva. V letu 2017 je bilo v Sloveniji 764 redovnic in redovnikov, deset let prej pa 945.

V cerkvah so po stari navadi na svečnico blagoslavljali sveče.

V novomeški škofiji je trenutno kar 13 skupnosti oz. predstavnikov različnih redov: frančiškani v Novem mestu, kapucini v Krškem, kartuzijani v Pleterjah, salezijanec v Šentrupertu, ter sestre: Hčere Marije Pomočnice Novo mesto; Šolske sestre de Notre Dame, ki delujejo v Novem mestu in v Šentjerneju, Hčere krščanske ljubezni - usmiljenke v Kočevju in v Cerkljah ob Krki, karmeličanke v Mirni Peči, Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja v Trebnjem, sestre skupnosti Loyola Šentjernej in Sestre Corpus Christi v Čatežu ob Savi.

Mašo je daroval novomeški škof msgr. Andrej Glavan.

Škof msgr. Andrej Glavan se je pri maši vsem zahvalil za njihovo služenje, za žrtve, molitve in požrtvovalno delo za bližnjega. »Jezusovi Cerkvi ste obljubili, da boste kot goreče sveče, kljub človeškim slabostim, vedno in povsod izžarevali Kristusovo ljubezen, ki je luč sveta,« je dejal in pozval, da so vesele priče posvečenosti, kar bo privabljajo mlade v tovrstne poklice. Letošnje geslo posvečenja je: Ker je tudi mene osvojil Kristus.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija