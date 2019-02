Zalilo gostinski lokal, podjetje in klet v hiši

3.2.2019 | 08:00

Sinoči je v ulici Pod gradom v Trebnjem podtalnica zalivala kletne prostore gostinskega objekta. Gasilci PGD Trebnje so izčrpali vodo s površine okoli 100 kvadratnih metrov. Prostore so očistili zaposleni v gostinskem lokalu. Že nekaj ur prej so na Biču meteorne vode ogrožale objekt podjetja Treves. Gasilci PGD Zagorica so iz objekta izčrpali okoli sedem kubičnih metrov meteorne vode in očistili kanalizacijski jašek.

Podtalnica je zalivala tudi klet stanovanjske hiše v ulici Zavrti v Sodražici. Tam so okoli 10 kubičnih metrov vode izčrpali gasilci PGD Sodražica.

Po podatkih oddelka za hidrološko napoved Agencije RS za okolje sta se sinoči reki Kolpa in Vipava razlivali na izpostavljenih mestih. Kolpa bo po njihovih napovedih največji pretok dosegla danes čez dan.

Ob močnih lokalnih padavinah se lahko razlijejo reke in manjši vodotoki tudi drugje v južnem in osrednjem delu države.

Reka Sava je v srednjem toku ponoči še zmerno narasla in se razlivala na izpostavljenih mestih, v spodnjem toku pa bo največje pretoke dosegla predvidoma danes čez dan.

Danes v naslednjih dneh se bo vodnatost na notranjskem in dolenjskem krasu povečevala, kraška polja se bodo ojezerila.

Gorel hlev

Že včeraj je v Klečetu na območju Žužemberka gorelo ostrešje opuščenega hleva. Gasilci PGD Šmihel pri Žužemberku in Žužemberk so požar, ki je uničil približno 40 kvadratnih metrov strehe, pogasili in očistili požarišče. Pristojne službe bodo raziskale vzrok požara.

J. A.