Rokometaši Ribnice in Krke so imeli dober dan

3.2.2019 | 09:00

Utrinek s tekme v Ivančni Gorici, kjer je Krka premagala Sviš. (Foto: MRK Krka)

V 16. kolu Lige NLB so včeraj na domačem igrišču slavili Ribničani, v gosteh je izgubila Dobova, Krka pa je v Ivančni Gorici premagala SVIŠ.

RIKO RIBNICA : MARIBOR BRANIK 26:24 (13:7)

* ŠC Ribnica, gledalcev 350, sodnika: Nahtigal (Ljubljana) in Kavalar (Celje).

* Riko Ribnica: Bojić, Klarič, Strmljan 1, Horvat 2, Vujačić 3, Knavs 1, Ranisavljević 1, Pahulje, Lešek, B. Nosan 2, Kovačič 7, Pucelj 3 (1), Tomšič, M. Nosan, Setnikar 6 (3).

* Maribor Branik: Đurica, Simonič, Žabić, Planinšek 2, Celminš 1, Marušič, Jerenec, Velkavrh 4, Ranevski 6, Budja 1, Jerebie 7, Golik, Bogunović, Buneta 1, Štumpfl 2 (2).

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 6 (4), Maribor Branik 2 (2).

* Izključitve: Riko Ribnica 2, Maribor Branik 0 minut.

* Rdeči karton: /.

Mitja Nosan, kapetan Riko Ribnice: "Tekmo smo odprli tako, kot smo si želeli. Naredili smo razliko 5, 6 golov, ki smo jo brez težav držali do 50. minute, potem pa nerazumljivo padli. Na srečo smo izvlekli zmago z dvema goloma razlike. Kljub zmagi nam mora biti to opozorilo za naslednje tekme, saj smo se to sezono opekli že trikrat."

DOL TKI HRASTNIK : DOBOVA 27:24 (11:10)

* Dvorana Dolanka, gledalcev 200, sodnika: Lah in Sok (oba Ormož).

* Dol TKI Hrastnik: Seme, Nunčič, Brilej 3, Klepej 6 (3), Ajdari, Grušovnik 1, Pintar, Bauerheim, Hribšek 5, Zore 1, Ramić 2, Ribič, Jakopič 1, Simončič 1, Cigler, Koprivc 7.

* Dobova: Delič, Leben, Polutnik, Dular 3, Markušić 5 (1), Rožman, Baznik, Humek, Bura 2, Mladikovič, Krnc, Šušnjara 2, Kunst 2, Sintič 1, Hotko 3, Novak 6.

* Sedemmetrovke: Dol TKI Hrastnik 3 (3), Dobova 2 (1).

* Izključitve: Dol TKI Hrastnik 10, Dobova 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Domen Novak, igralec Dobove: "Danes enostavno nismo bilo tisti pravi. Že od samega začetka se nam igra ni sestavila. Takoj smo razbranili njihovega vratarja in pri strelih nismo bili dovolj skoncentrirani, kar je vodilo v nervozo srečanje namesto, da bi izkoristili svoje priložnosti. Zagotovo smo razočarani, vendar pred nami je še veliko tekem in že naslednji vikend gremo po dve točki."

SVIŠ IVANČNA GORICA : KRKA 33:36 (19:17)

* Dvorana Stična, gledalcev 400, sodnika: Leskovec (Celje) in Vidic (Ljubljana).

* Sviš Ivančna Gorica: Struna, Vencelj, Škorc, Knez 4, Zafran 1, Fink 2, Tekavčič 3, Hrovat 4, Stopar 5, Matej Košir 5, Pirnat 1, Struna, Kutnar 3, Željko 1, Matic Košir 3 (1), D. Košir 1.

* Krka: Pavlin, Tomić, L. Rašo 5, Bevec 1, Didovič, Okleščen 11 (1), Pršina 5, Irman, Jakše 1, Klemenčič, D. Rašo, Batagelj, Papež 10 (2), Kukman, Matko, Florjančič 2.

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 4 (1), Krka 5 (3).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 4, Krka 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Matevž Tekavčič, igralec SVIŠ Ivančne Gorice: "Ob koncu srečanja smo se gostom približali, a smo napravili preveč tehničnih napak in zgrešili nekaj pomembnih strelov. Prevelika nervoza nas je stala presenečenja, sedaj pa nas čaka nov teden in garanje še naprej, da odpravimo napake."

Grega Okleščen, igralec Krke:"V prvem polčasu smo igrali preveč mehko v obrambi, dobili smo lahko gole in v igri 1:1 so nas preigrali. Trener nam je med odmorom povedal, da stisnemo v obrambi in uspeli smo preobrnili rezultat. Čeprav smo na koncu domačinom dopustili, da so se približali, smo vseeno osvojili novi dve točki."

Kot smo poročali že včeraj, je Trimo v petek remiziral s Koprčani - TRIMO TREBNJE : KOPER 2013 25:25 (16:16).

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 16 15 0 1 511:421 30

2. Riko Ribnica 16 12 3 1 472:409 27

3. Gorenje Velenje 16 10 2 4 464:408 22

4. Maribor Branik 16 9 2 5 432:430 20

5. Koper 2013 16 7 3 6 427:415 17

6. Urbanscape Loka 16 9 0 7 442:432 18

7. Krka 16 7 1 8 454:451 15

8. Trimo Trebnje 16 6 3 7 414:424 15

9. Jeruzalem Ormož 16 5 1 10 400:428 11

10. Dobova 16 4 0 12 423:486 8

11. Dol TKI Hrastnik 16 3 1 12 385:449 7

12. Sviš Ivančna Gorica 16 1 0 15 414:487 2

J. A.