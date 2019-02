Dolenjci so si priigrali pomembne točke v Murski Soboti

3.2.2019 | 09:20

Ilustrativna fotografija (Foto: I. V., arhiv DL)

Murska Sobota - Vsega dobro uro in pol igre izjemno pomembne tekme za obe ekipi je bilo potrebne, da so Novomeščani z zmago v 14. krogu 1. DOL v Murski Soboti prehiteli tekmeca tudi na prvoligaški lestvici. Dolenjci so bili boljši z 1:3 (-23, 27, -21, -16).

Panvita Pomgrad – Krka 1:3 (-23, 27, -21, 16)

Športna dvorana OŠ I v Murski Soboti, gledalcev 100, sodnika: Marko Seifried (Maribor) in Smiljan Goznik (Slivnica).

Panvita Pomgrad: Pečnik, Vori, Pulko 22, Rojnik 6, Beravs 2, Flisar 15, Volovlek, Bogožalec 12, Bedrač, Marovt 3, Novak in Ratkai (oba libero).

Krka: Hafner 4, Erpič 8, Vrhovšek, Kosmina 15, Kafol, Koncilja 13, Pucelj, Kumer 16, Ogulin, Turk 15, Dimič, Ožbalt in Renko (oba libero).

Občutno bolj izenačen dvoboj sosedov na lestvici kot pokaže končni izidi so na koncu s 3:1 dobili borbenejši in bolj zbrani gostje, ki so naredili manj napak od domačinov in tako po razburljivih uvodnih dveh nizih prepričljivo dobili zadnja dva, so na svoji spletni strani zapisali odbojkarji Krke.

V izjemno izenačenem uvodnem nizu so gostje že vodili z 19:16, a je Sobočanom uspel preobrat za vodstvo 20:19. V nervozni končnici pa so na koncu Krkaši naredili napako manj od tekmeca in tako povedli z 1:0 v nizih. Nekdanji igralec Panvite Pomgrad, bloker Mario Koncilja, je z blokom zaustavil domačega sprejemalca, Jakoba Rojnika, in Krka je izkoristila prvo zaključno žogo.

In tudi v nadaljevanju je bila slika na igrišču podobna. Odbojkarji Krke so povedli s 17:13, odbojkarji Panvite Pomgrada pa so začeli igrati šele pri 20:20, ko so uspeli izid izenačiti in ujeti tekmeca. V razburljivi in povsem negotovo končnici je zatem Panvita Pomgrad izkoristila šele četrto zaključno žogo za izenačenje v nizih na 1:1.

Kumer je za novomeško Krko dosegel 16 točk, po 15 sta jih dosegla Turk in Kosmina.

V tretjem nizu pa se je tehtnica že začela prevešati na gostujočo stran. Sobočani so naredili preveč lastnih napak, Novomeščani so vseskozi vodili, za povrh pa je pri Panviti Pomgrad tokrat pošteno šepal še začetni udarec, ki je vse prepogostokrat končal v mreži. Za vodstvo z 2:1 v nizih so tokrat Krkaši po ponesrečenem sprejemu servisa v bloku – podobno kot v uvodnem nizu – ujeli Rojnika, ki tokrat ni imel svojega dne.

In to je v zadnjem, četrtem nizu uvidel tudi domači trener, Dejan Fujs, ki je Rojnika zamenjal z Volovlekom, a pri tem ni imel srečne roke, saj preobrata ni bilo. V zadnjem nizu so Dolenjci skrbno nizali točko za točko. Domača igra pa je povsem razpadla po 15.točki, kjer so neprepoznavni odbojkarji Panvite Pomgrada nato zmago s 3:1 preprosto prepustili tekmecu in se vdali v usodo. Zadnjo točko na tekmi je zatem prispel domači organizator igre, Žan Beravs, ki je žogo po začetnem udarcu poslal čez zadnjo črto igrišča.

Odbojkarji Krke so si s to zmago priigrali zelo pomembne točke v boju za uvrstitev med najboljših šest ekip po prvem delu prvenstva. S to zmago so bližje želenemu cilju, a do konca prvega dela bo treba ujeti še nekaj točk. Prihodnjo nedeljo bodo Krkaši gostovali v Tivoliju, kjer se bodo pomerili z ACH Volleyem. Po obračunu z Ljubljančani do konca prvega dela prvenstva ostajajo še trije krogi, vse tekme pa bodo Krkaši odigrali v domači športni dvorani Marof, kjer se bodo zvrstili OK Hoče, Šoštanj Topolšica in nazadnje še Salonit Anhovo, pravijo v Krki.

J. A.