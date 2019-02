FOTO: Bobri v Novem mestu

3.2.2019 | 11:00

Novo mesto - Pred kratkim smo pisali o bobrih na območju Novega mesta, ki so v zadnjih mesecih oglodali precej dreves. Na naš spletni naslov je Milorad Duran poslal nekaj fotografij, s katerih je razvidno, kaj so ti kosmati drvarji naredili ob Težki vodi pod velikim skladiščem Revoza. Fotografije so nastale 1. februarja 2019.

J. A., foto: Milorad Duran

