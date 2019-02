Štirinajst medalj, štiri zlate

3.2.2019 | 11:25

Tilen Novak je suvereno zmagal na 60 m ovire, do medalje na 60 m pa mu je zmanjkalo 11 stotink sekunde. (Foto: I. Vidmar)

Češča vas - Državno dvoransko prvenstvo v atletiki za mlajše mladince je bilo že drugo tekmovanje v še ne uradno odprtem olimpijskem pripravljalnem središču v Češči vasi. Tokrat so dolenjski in posavski atleti osvojili kar štirinajst medalj, naslovov prvaka pa so se veselili Novomeščan Tilen Novak na 60 m ovire, Sevničanka Nika Dobovšek v teku na 800 m, Brežičanka Leja Glojnarič v skoku v višino in njena klubska tovarišica Nina Pavlek v skoku s palico.

Mlajši mladinci, 60 m: 4. Tilen Novak (Krka) 7,17;

400 m: 7. Matic Erpič (Krka) 53,29;

800 m: 9. Alen Jakelj (Krka) 2:12,17;

1500 m: 4. Rok Rudman (Krka) 4:27,03, 5. Žan Vozelj (Sevnica) 4:30,79;

60 m ovire: 1. Tilen Novak (Krka) 8,34, 6. Dino Avdibašić (Krka) 9,08;

4 X 200 m: 6. Krka 1:29,54;

krogla: 2. Krištof Šajn (Šentjernej) 13,75, 4. Urban Henigman (Krka) 11,71;

daljina: 3. Jaka Kunej (Krka) 6,18;

troskok: 2. Jaka Kunej (Krka) 13,25, 4. Roko Spaseski Baburek (Brežice) 12,06;

višina: 1. Sandro Jeršin Tomassini (Mass) 201, 3. Roko Spaseski Baburek (Brežice) 182, 4. Peter Gričar Vintar (Brežice) 182, 5. Jernej Selak (Brežice) 179, 6. Luka Zupanc (Brežice) 170, 7. Jak Rovan (Brežice) 150);

palica: 2. Peter Gričar Vintar (Brežice) 355, 3. Luka Zupanc (Brežice) 350, 4. Anže Plankar (Krka) 340, 5. Jak Rovan (Brežice) 290, 6. Klemen Jakob Kastrevc (Krka) 270.

Mlajše mladinke, 60 m: 3. Iva Močan (Brežice) 7,93, 8. Urša Matotek (Dolenjske Toplice) 8,13;

800 m: 1. Nika Dobovšek (Sevnica) 2:16,76, 8. Lea Martinšek (Radeče) 2:28,20, 9. Lea Haler (Sevnica) 2:30,20;

1500 m: 5. Ajda Slapšak (Sevnica) 5:06,64, 8. Ana Medle (Krka) 5:19,16;

60 m ovire: 3. Eva Murn (Krka) 8,96;

4 X 200 m: 7. Krka 1:51,22, 8. Brežice 1,54,01;

daljina: 7. Ela Senica (Brežice) 506; 10. Manca Renko (Radeče) 476;

troskok: 7. Ela Senica (Brežice) 10,82;

višina: 1. Leja Glojnarič (Brežice) 169, 3. Maja Glogovšek (Brežice) 156; 5. Nika Kovač (Krka) 153, 8. Maša Radovan (Krka) 150, 9. Zoya Aleksandra Bracovič (Dolenjske Toplice) 145;

palica: 1. Nina Pavlek (Brežice) 320, 3. Dora Jeličič (Brežice) 290, 4. Nika Bevc (Brežice) 250, 5. Pia Potrč (Krka) 240.

I. Vidmar

