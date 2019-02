Zadnje tri minute in pol le eno točko

3.2.2019 | 21:30

Dalibor Đapa je tokrat zadel štiri trojke. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarji Krke so imeli nocoj lepo priložnost, da z zmago nad FMP na zadnje mesto lestvice jadranske lige potisnejo Olimpijo, tri minute in pol pred koncem srečanja so v Dvorani Leona Štuklja vodili s 70:64, a so potem do konca srečanja dosegli le še eno samo točko in zmago tako prepoceni prepustili gostom. iz Beograda, ki so v zadnjih minutah naredili delni izid 12:1 in zadnjo četrtino dobili s 25:9.

Novomeški košarkarji so tekmo začeli odločno in v prvi četrtini povsem nadigrali goste in odšli na odmor z dvanajstimi točkami prednosti, kar jih kot že marsikdaj prej uspavalo, Beograjčani pa so jih v nadaljevanju ujeli že po vsega štirih minutah ter sredi tretje četrtine prvič na tekmi povedli (45:43), kar je Novomeščane streznilo in ob kocu tretje četrtine je bila njihova prednost znova dvoštevilčna (62:51), vse je kazalo, da jim tokrat ne more spodleteti, a so se zgodile zadnje minute, ko žoga nikakor ni hotela v koš in priložnost, da se na lestvici le pomaknejo malo više je splavala po vodi.

Krka : FMP 71:76 (23:12, 40:28, 62:51)

Krka: Marinelli 13 (3:3), Bratož 4, Đapa 12, Balažič 12 (2:2), Lalić 3 (1:2), Lapornik 14, Mavra 13 (3:5).

FMP: Rebec 2, Reath 3, Uskoković 13 (1:2), Jeremić 14 (1:3), Pot 28 (13:15), Radovanović 5 (1:5), Šešlija 9 (3:6), Đorđević 2.

Prosti meti: Krka 9:12, FMP 19:31.

Met za tri točke: Krka 12:39 (Lapornik 4, Đapa 4, Marinelli 2, Đapa 2), FMP 9:25 (Uskoković 4, Jeremić 3, Reath, Pot).

Osebne napake: Krka 27, FMP 20.

Lestvica: 1. Crvena zvezda 35, 2. Cedevita 31, 3. Partizan 30, 4. Budućnost 29, 5. Mega Bemax 27, 6. FMP 26, 7. Cibona 25, 8. Mornar 24, 9. Zadar 24, 10. Igokea 24, 11. Petrol Olimpija 23, 12. Krka 23.

I. Vidmar

Galerija