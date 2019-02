Avto v betonsko ograjo; voda v kleti

4.2.2019 | 07:00

Minulo noč ob 1.54 uri se je v naselju Gorenja Brezovica, občina Šentjernej, osebno vozilo zaletelo v betonsko ograjo ob stanovanjski hiši. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli eno poškodovano osebo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, pomagali reševalcem ter policistom.

Voda v kleti

Sinoči ob 21.33 so na Rozmanovi ulici v Krškem, gasilci PGE Krško prečrpali iz kleti stanovanjskega objekta približno sedem kubičnih metrov meteorne vode.

Reka Krka je sicer preko dneva začela poplavljati na območju pogostih poplav v kraju Malence, občina Kostanjevica na Krki.

Ob 19.53 so na Cesti bratov Cerjak v Brežicah gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLAMNA VAS, izvod Starek- Cerkev.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE, TP ŠMARJEŠKI OBRH, TP ŽALOVIČE, TP LAKOTE 1/0,4KV.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.30 do 9.30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VERDUN PRI STOPIČAH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.30 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARTELJEVO na izvodu DOLENJE KARTELJEVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Veniše vas izvod Smer Velika vas med 8. in 10. uro ter Nova šola Videm med 10.30 in 12. uro.

M. K.