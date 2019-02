Vrtec bodo razširili

4.2.2019 | 08:20

Na Trebelnem gradijo nove prostore za potrebe vrtca. (Foto: R. N.)

Trebelno - Na Trebelnem so lani slovesno odprli prenovljeno podružnično šolo in novo telovadnico, sredi marca pa nameravajo v sklopu praznovanja občinskega praznika namenu predati tudi nove prostore tamkajšnjega vrtca, ki jih trenutno še urejajo. Kot je pred dnevi dejal župan Anton Maver, gradbeno-obrtniška dela potekajo po načrtu, saj že napeljujejo vodovod, elektriko, centralno ogrevanje, prezračevanje in vso drugo potrebno inštalacijo.

Občina si je že lani prizadevala, da bi na Trebelnem k obstoječemu vrtcu zgradili še prizidek, vendar so na razpisu za izbiro izvajalca dobili le eno ponudbo, ki je občutno presegala ocenjeno vrednost. Župan se je nato z vodstvom novomeškega CGP, s katerimi imajo dobre izkušnje pri gradnji Športnega centra Trebelno, uspel dogovoriti o nadaljnjem sodelovanju. Kot je dejal, bo investicija znašala okoli 250.000 evrov.

Zvonka Kostrevc, ravnateljica mokronoške osnovne šole, v okviru katere deluje vrtec Mokronožci s podružnico na Trebelnem, pravi, da so bili ob začetku šolskega leta veseli, da sta občina in občinski svet prisluhnila potrebam občanov. »Ta investicija je predvsem pomembna za starše, saj smo lahko vsem zainteresiranim omogočili varstvo otrok na Trebelnem, kjer se v zadnjem obdobju povečuje število predšolskih otrok.« Zato so ob začetku šolskega leta odprli še drugi oddelek vrtca, a ker niso imeli dovolj prostorov, so začasno preuredili šolske učilnice, ki pa jih šola potrebuje za nemoten potek vzgojno-izobraževalnega procesa. »V letošnjem šolskem letu občasno pouk poteka tudi v jedilnici ali pa v večnamenskem prostoru pred knjižnico, ki smo ga začasno preuredili v učilnico,« pravi ravnateljica.

Na Trebelnem delujeta dva kombinirana oddelka, in sicer so v enem otroci od prvega do četrtega leta starosti, v drugem pa otroci od drugega do šestega leta. V novih prostorih se bo igrala skupina najmlajših. V sanitarijah bo poleg previjalne mize tudi kad za tuširanje otrok, ki bo olajšala nego malčkov, pokrita terasa pa bo omogočala igro na prostem tudi v dežju.

Tako v Mokronogu kot na Trebelnem je vrtec polno zaseden, dodaja ravnateljica. V Mokronogu imajo pet oddelkov, v katerih je trenutno 90 otrok, na Trebelnem pa vrtec obiskuje 36 otrok.

Članek je bil objavljen 24. januarja, v 4. številki Dolenjskega lista

R. N.