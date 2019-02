Pozor: Še zadnjih 100 vstopnic za rock spektakel

4.2.2019 | 09:25

Ljubljana - Na voljo SAMO še ZADNJIH 100 VSTOPNIC za rock spektakel legendarne skupine The DIRE STRAITS Experience, ki se nevdržno približuje. Svojo si zagotovite ZDAJ in se jim pridružite 8. februarja 2019 v ljubljanski Hali Tivoli na rockovski izkušnji leta!

V Ljubljano 8. februarja 2019, prihajajo The DIRE STRAITS Experience, ki bodo z uspešnicami legendarne skupine DIRE STRAITS tresli do zadnjega kotička polno Halo Tivoli.

Polno dvorano obiskovalcev bodo z uspešnicami Sultans of Swing, Money for nothing, Brohers in arms, Walk of life in številnimi drugimi, navduševali provrstni glasbeniki, med katerimi je tudi vrhunski Chris White, nekdanji saksofonist skupine DIRE STRAITS, ki smo ga lahko občudovali tudi na dveh najuspešnejših turnejah omenjene skupine – Brothers in Arms in On Every Street.

Na vas čaka vrhunski rockovski repertoar skupine DIRE STRAITS.

Obiskovalce spektakla v Hali Tivoli čaka celoten repertoar legendarne skupine, ki je svoj čas prodala več kot 100 milijonov albumov in na svoji največji turneji imela kar 248 koncertov.

Zasedba The DIRE STRAITS Experience, ki edina v celoti izvaja originalen repertoar največjih uspešnic skupine Dire Straits, polni koncertne hale po vsem svetu, saj se ljubitelji rocka nikakor ne naveličajo najboljših rock uspešnic vseh časov. Tudi tokrat ni nič drugače – za rockovski spektakel v Hali Tivoli je na voljo LE še 100 vstopnic, ki nevzdržno pohajajo!

Podoživite prava rockovska leta tudi vi!

Vrhunske uspešnice, s katerimi so Slovence navduševali že davnega leta 1985, se tokrat PONOVNO vračajo v Halo Tivoli. Spektakel se bo tokrat pričel ob 20.uri.

Na voljo je le še 100 vstopnic, zato si svojo zagotovite ZDAJ na prodajnih mestih Eventim, eventim.si in bencinskih servisih Petrol ter petrol-ticket.si in poskrbite, da ne ostanete brez!

Čaka vas namreč neverjetna izkušnja, s katero bodo mladi dobili prvovrsten vtis pravih rockovskih časov, starejši pa bodo podoživeli tista prava rockovska leta. Tega doživetja nikakor ne smete zamuditi!

Oglasno sporočilo

Vabilo Chris White