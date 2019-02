S pesmijo na čajanko

4.2.2019 | 11:00

Del šentrupertskega mešanega pevskega zbora društva upokojencev.

Prof. Jože Zupan je povedal nekaj besed o našem največjem pesniku Francetu Prešernu.

Koncerta se je udeležil tudi domači župan Andrej Martin Kostelec.

Šentrupert - Mešani pevski zbor Društva upokojencev Šentrupert je včeraj pripravil že svoj deveti koncert, na katerem je zadonela ljudska pesem. Poimenovali so ga Povabilo na čaj, čajanka ob 16. uri. Pri njih smo namreč že vajeni, da koncertom, ki jih pripravljajo v počastitev kulturnega praznika, vedno znova vdahnejo novo zgodbo. Melodijo in besedo je v rdečo nit tudi tokrat stkala zborovodkinja Duška Lah Peček.

Kot je povedala, je že kmalu po končanem 8. koncertu začela razmišljati, kaj bo zgodba naslednjega koncerta. »Povabilo na čaj, čajanka ob 16. uri, mi je bila ves čas izredno zanimiva. Zanimalo me je, kako prikazati odrasle izgovore, saj so ti v veliki meri na dnevnem redu. Tekst se mi je kaj hitro nanizal. Poiskati je bilo potrebno smiselne ljudske pesmi, in pričelo se je pevsko delo. Vsebino sem pokazala le ljudski pesnici Tilki Gorenc, da je lahko ustvarila svojo prebrano pesem,« je dodala.

Podobno kot doslej so začetek koncerta posvetili spominu na največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Nekaj besed o njem je spregovoril slavnostni govornik prof. Jože Zupan. Pevci in pevke, ki delujejo pod okriljem šentrupertskega društva upokojencev, so nato obudili številne ljudske pesmi, ki so se ustno prenašale iz roda v rod, ljudje pa so jih prepevali ob različnih priložnostih, največkrat ob kakšnih napornih kmečkih opravilih. Kot gostje so nastopile pevke Društva podeželskih žena Trebelno.

Mešani pevski zbor, ki šteje 16 pevcev in pevk, je nastal na pobudo Jožeta Brcarja novembra leta 2009. Pevci zelo radi in vestno hodijo na vaje, ki jih imajo skoraj vsako nedeljo. »Ljudsko petje nam daje osebno zadovoljstvo, ko pojemo se tudi družimo, obenem pa nekaj naredimo tudi za druge, ki imajo radi takšno petje,« je povedal predsednik šentrupertskih upokojencev Peter Pavlin in dodal, da imajo čez leto še kar nekaj nastopov na različnih pevskih revijah in dogodkih.

Koncerta se je udeležil tudi domači župan Andrej Martin Kostelec, ki je poudaril, da je državni praznik kulture zelo pomemben tudi v njihovi občini. Dodal je še, da se bodo na občini trudili še naprej spodbujati takšne dogodke, s katerimi bi še povečali druženje občanov.

Besedilo in fotografije: R. N.

