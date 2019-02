NK Krško bo prekinil sodelovanje z Nogometno šolo

4.2.2019 | 09:50

Selekcije Nogometne šole NK Krško (Foto: arhiv NŠ NK Krško)

Krško - Upravni odbor Nogometnega kluba je v petek sprejel odločitev, da z zadnjim dnem februarja prekine sodelovanje z Nogometnim društvom Posavje in njegovo Nogometno šolo NK Krško.

Kot so sporočili iz upravnega odbora, so to odločitev sprejeli "zaradi blatenja ugleda Nogometnega kluba Krško, širjenja neresnic in ker upravni odbor, širša javnost ter sponzorji vidijo klub kot celoto, v kateri je nogometna šola del Nogometnega kluba Krško."

Delo z mladimi selekcijami, ki zdaj poteka v okviru ND Posavje, namerava NK Krško organizirati sam, kot je razbrati iz sporočila za javnost, pa pri tem računa na sodelovanje z dosedanjimi dosedanjim trenerji nogometne šole.Teh je okoli 20.

Še pred datumom prekinitve pogodbe z ND Posavje bo 24. februarja nov izredni zbor članov NK Krško, na katerem bo vodstvo kluba predlagalo nov statuta, disciplinski pravilnik in poslovnika o delu zbora članov.

B. B.