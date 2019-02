Kultura za vsak dan

4.2.2019 | 10:00

Leskovec pri Krškem - Kultura v vsakodnevnem življenju igra pomembno vlogo. Prisotna je pri pogovarjanju, ustvarjanju, hranjenju in nasploh v vsakem trenutku, ki ga preživimo v šoli, pri prihodu in odhodu iz šole ter v domačem okolju.

Drugošolci iz Osnovne šole Leskovec pri Krškem in Podružnične šole Veliki Podlog smo izvedli kulturni dan z naslovom Kultura za vsak dan. K sodelovanju smo povabili članice Kulturnega društva Leskovec pri Krškem – ročnodelska sekcija ter člane Društva likovnikov Krško - Oko. Izjemno smo bili veseli njihovega takojšnjega odziva in pripravljenosti predati znanje najmlajšim. Popeljali so nas v svet kiparjenja, slikanja in šivanja. Sami pa smo izvedli še glasbeno in športno delavnico.

Zahvaljujemo se za prijetno medgeneracijsko sodelovanje s krajevnima društvoma in za vso znanje, ki se vidi v čudovitih izdelkih, ki so nastali.

Eva Kink Žerjav, OŠ Leskovec pri Krškem

