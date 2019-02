Novomeški dijaki uspešni na turističnem festivalu

4.2.2019 | 10:20

Novo mesto, Ljubljana - Na 16. festivalu Več znanja za več turizma, ki je potekal 30. januarja v sklopu mednarodnega turističnega sejma Alpe - Adria, je sodelovalo 40 srednjih šol s približno 350 dijaki iz Italije, Portugalske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Slovenije.

Z veliko kreativnosti in z velikim navdušenjem so dijaki predstavljali turistične spominke, ki so jih zasnovali z namenom izboljšanja turistične ponudbe. Predstavitve so bile tudi tekmovalnega značaja, saj je dijake opazovala ocenjevalna komisija, ki je predhodno ocenila tudi njihove turistične naloge in promocijske spote.

Ekipo Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto so sestavljali Ula Gliha, Anita Sinjur, Alen Golobič, Ines Rupnik, Sara Milanović in Lina Ovnik ter mentorici Slavica Šterk in Jožica Medle. Dijaki so bili zelo uspešni, saj so prejeli zlato priznanje za sodelovanje in posebno zlato priznanje za najboljšo predstavitev na stojnici naloge "Z Jurijem po belokranjsko krepčilo".

Slavica Šterk,

Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto

Galerija