Asfaltirali vinogradniško pot

4.2.2019 | 11:55

Novo asfaltirano pot so v soboto usradno predali namenu. (Foto: Občina Črnomelj)

Tanča Gora - Na Tanči Gori so v soboto črnomaljski župan Andrej Kavšek, bivša županja Mojca Čemas Stjepanovič, predsednik Krajevne skupnosti Dragatuš Robert Vranič in krajanka Tanče Gore Belkisa Šarić s prerezom traku uradno predali namenu asfaltirano vinogradniško pot.

Kot so sporočili iz črnomaljske občine, so dogovor o sofinanciranju modernizacije 200 metrov vinogradniške poti, ki vodi do hišne številke 124 na Tanči Gori, sklenili na sestanku gradbenega odbora za asfaltiranje poti avgusta lani. Stroški asfaltiranja so bili ocenjeni na nekaj več kot 13.600 evrov, od tega je občina zagotovila polovico, polovico pa so prispevali krajani in lastniki zemljišč ob poti v obliki priprave poti do asfaltiranja, ki jo je izvedlo podjetje AGM Starešinič, ter nakazilom dobrih 2.590 evrov v proračun občine. Asfaltiranje je novomeški CGP, ki je pogodbeni izvajalec za obnovo občinskih cest, opravilo decembra lani.

Za kulturni program je poskrbel harmonikaš Vlado Matkovič, program pa je povezoval Jaka Birkelbach.

M. Ž.

