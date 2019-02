Gorjanski spev pel domovini v čast

4.2.2019 | 17:40

Gorjanski spev deluje pod umetniškim vodstvom Milana Pavliča.

Šentjernej - Preteklo soboto so pevci Vokalne skupine Gorjanski spev pripravili 4. samostojni koncert v veliki dvorani Kulturnega centra Primoža Trubarja v Šentjerneju.

Fantje, ki jih druži veselje do petja, prihajajo iz več občin izpod Gorjancev. Skupina deluje od leta 2011, sedaj pod vodstvom Milana Pavliča.

Tokratni koncert so naslovili Zvezde na nebu gore, namenjen pa je bil zlasti domovini, slovenski pokrajini in seveda slovenskim pesmim. Fantje so zato pesmi razdelili v tri različne sklope in prepevali pretežno slovenske ljudske pesmi. Začeli so z Avsenikovo skladbo Zvezde na nebu gore, ki so jo zapeli ob spremljavi pianistke Maje Križman. Drugi sklop pesmi so posvetili skladbam Lojzeta Slaka, ki predstavlja enega velikih Dolenjcev in Slovencev. Fantje so jih zapeli v accapela izvedbi (brez instrumentov).

Polna dvorana obiskovalcev, ki je pevcem najlepše darilo za ves trud, je bila navdušena nad ubranim fantovskim petjem, nič manj pa tudi nad Pevsko skupino Vokalnih 5 z Bučke, ki so jo povabili v goste. Ob koncu so fantje zapeli z dekleti skupaj in sicer popevko Kako sva si različna.

Po koncertu, ki ga je povezoval Matej Krmc, so fantje pogostili obiskovalce z dobrotami, ki so jih pripravile njihove žene in partnerke ter članice DPŽ Šentjernej - brez njihove podpore bi težko prepevali in tudi veliko nastopali. Radi se odzovejo vabilom na dogodke ob različnih priložnostih in v preteklem letu so peli vsak drug vikend, kar je zelo veliko. Za enkrat pesmi še niso studijsko posneli, si pa to želijo v prihodnje.

Gorjanski spev se lepo zahvaljujejo vsem sponzorjem za podporo, še posebej TD Vrhpolje in podjetju Trac, d.o.o. iz Šentjerneja.

L. Markelj, foto: arhiv Gorjanski spev

Galerija