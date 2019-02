Kup zvite pločevine, večina povzročiteljev nesreč pa pijanih; eden se je z nožem lotil celo policistov

4.2.2019 | 13:00

Foto: arhiv DL

V petek nekaj po 19. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v kraju Podgora, kjer je voznik osebnega avtomobila trčil v stanovanjsko hišo. Opravili so ogled in ugotovili, da je 39-letnik zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v stanovanjsko hišo. Lažje poškodovanega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,74 miligrama alkohola, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Že kmalu pa so policiste na pomoč poklicali iz bolnišnice, 39-letnik je kričal in se nedostojno vedel do osebja bolnišnice. Policisti so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. Zaradi kršitev javnega reda in miru ter cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Povzročil nesrečo, potem pa z nožem napadel policiste

Trebanjski policisti so bili v soboto okoli 19.30 obveščeni o prometni nesreči na cesti med krajema Sela pri Šumberku in Replje. Voznik naj bi na nepreglednem delu ceste in ob zmanjšani vidljivosti vozil vzvratno ter trčil v avtomobil 47-letne voznice. Po nesreči je povzročitelj nesreče pobegnil. Policisti so ga na podlagi opisa vozila izsledili. Med postopkom je 54-letnik z nožem grozil policistom. Uporabili so prisilna sredstva, mu odvzeli nož, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče in na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

V hišo

Minulo noč je občan iz Gorenje Brezovice pri Šentjerneju obvestil policiste, da se je nekdo z vozilom zaletel v njegovo stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov naj bi voznik avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v kamniti zid ob hiši. Lažje poškodovanega 38-letnega moškega so reševalci odpeljali v bolnišnico in mu oskrbeli lažje poškodbe. Policisti so zanj odredili strokovni pregled, ker je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Okoliščine nesreče še preiskujejo in bodo z ugotovitvami seznanili sodišče.

Ni videl stebrička

Novomeški policisti so bili v soboto nekaj pred 20. uro obveščeni, da je v Novem mestu voznik avtomobila znamke BMW na parkirnem prostoru prodajalne trčil v stebriček in odpeljal s kraja. 41-letnega voznika so policisti izsledili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. V litru izdihanega zraka je imel 0,84 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah seznanili sodišče.

Zapeljala na levi pas

V soboto dopoldne se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih vozil v Vrčicah. Črnomaljski policisti so ugotovili, da jo je povzročila 44-letna voznica, ki je zaradi vožnje po levem smernem vozišču trčila v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 57-letni voznik. Lažje poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti so med postopkom ugotovili, da 57-letni udeleženec prometne nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil znamke Audi so mu zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Za požar kriv nepravilno odložen pepel

Trebanjski policisti so bili v petek nekaj pred 22. uro obveščeni o požaru stanovanjske hiše v kraju Sveti vrh, v katerem se je lažje poškodoval lastnik hiše. Nastalo je za okoli 10.000 evrov škode. Gasilci so požar omejili in pogasili. Po prvih ugotovitvah policistov je do požara prišlo zaradi nepravilno odloženega pepela v enem izmed prostorov. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

V nekaj urah ustavili osem pijanih voznikov

Štirje policisti so v soboto med preverjanjem psihofizičnega stanja voznikov motornih vozil le v nekaj urah v Novem mestu in okolici ustavili osem voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. Vsem so začasno odvzeli vozniška dovoljenja, petim so zaradi vožnje pod vplivom alkohola izdali plačilne naloge za 600 oziroma 900 evrov in jim izrekli po 8 oziroma 16 kazenskih točk, zoper tri, ki so imeli v litru izdihanega zraka več kot 0,52 miligrama alkohola, pa so na sodišče naslovili obdolžilni predloge. Za slednje zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se jim za prekršek izreče globo najmanj 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.

Šest pijanih voznikov so ustavili v Novem mestu. Štirje med njimi so imeli v litru izdihanega zraka med 0,30 in 0,50 miligrami alkohola, pri enemu so izmerili 0,58 miligrama in pri enem 1,15 miligrama alkohola. Voznik, ki so ga ustavili v Gabrju, je imel v litru izdihanega zraka kar 1,03 miligrama alkohola, kršitelj v Petelinjeku pa 0,32 miligrama alkohola.

Pijan dirkal po naselju

Brežiški policisti so včeraj okoli poldneva merili hitrost v naselju Spodnja Pohanca (tam je največja dovoljena hitrost 50 km/h). Ustavili so voznika avtomobila, ki je vozil s hitrostjo 70 km/h in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,60 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitve so mu izdali plačilni nalog v višini 250 evrov in izrekli stransko sankcijo treh kazenskih točk. O vožnji pod vplivom alkohola bodo seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se kršitelju izreče globa v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.

Tudi ženske odpeljejo na hladno

Krški policisti so včeraj okoli pol šeste zjutraj med kontrolo prometa v Krškem ustavili voznico avtomobila in ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršiteljici, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,74 miligrama alkohola, so odvzeli prostost in jo odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvi bodo seznanili pristojno sodišče.

Ob denar in nakit

Na Malem Slatniku je med četrtkom in petkom nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in izmaknil denar ter zlat nakit. Lastnike je oškodoval za okoli 5.000 evrov.

Izginili bakreni žlebovi

S strehe stanovanjske hiše na Otočcu je neznanec ukradel okoli osem metrov bakrenih žlebov in lastnika oškodoval za 300 evrov.

Priložnost naredila tatu

V Jezeru na območju Trebnjega je v soboto popoldne nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in vlomil v hišo. Vzel je denar in povzročil za okoli 700 evrov škode.

Iz skladišča vzel orodje

Na Foersterjevi ulici v Novem mestu je med vikendom neznanec skozi vrata vlomil v skladišče podjetja in izmaknil dve motorni žagi ter udarno kladivo.

S prepovedanimi tableti na mejo

Policisti Postaje mejne policije Obrežje so včeraj med opravljanjem mejne kontrole na vstopu v Slovenijo pri treh državljanih Srbije našli in zasegli 409 tablet, ki so na seznamu prepovedanih drog. Zoper tujce so uvedli hitri postopek, jim izdali odločbo o prekršku in izrekli globo.

J. A.