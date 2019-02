Zaradi hudih opeklin so pacienta s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor

4.2.2019 | 18:40

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Danes ob 14.14 so v ulici Stari Ljuben v Uršnih selih gasilci GRC Novo mesto pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila. Zaradi hudih opeklin je to osebo helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljal iz Splošne bolnišnice Novo mesto v UKC Maribor.

Pomagali onemoglemu

Ob 10.55 so na Stiplovškovi ulici v Brežicah gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja ter omogočili reševalcem NMP Brežice dostop do obolele osebe.

Razlilo se je kurilno olje

Ob 10.00 je na Cesti Notranjskega odreda v Sodražici zaradi tehnične okvare prišlo do razlitja 300 do 500 litrov kurilnega olja v stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Ribnica in Sodražica so posode prečrpali okoli 2.000 litrov olja, mešanega s podtalnico. Nevarno snov bo odpeljalo pristojno podjetje, ki odstranjuje nevarne odpadke.

Izčrpali vodo iz kleti

Ob 11.38 so na Trati v Kočevju gasilci PGD Kočevje iz kletnih prostorov večstanovanjske hiše prečrpali okoli 60 kubičnih metrov vode.

J. A.