Bi radi postali družini prijazno podjetje?

5.2.2019 | 09:05

Foto: Arhiv DL

Ljubljana - Ekvilib Inštitut je objavil javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje. Do zdaj je bilo v postopek pridobitve osnovnega certifikata vključenih že prek 260 slovenskih podjetij in organizacij, skupaj pa podjetja s certifikatom zaposlujejo preko 82.000 zaposlenih, so sporočili iz omenjenega inštituta.

Slovenska podjetja in organizacije se lahko v letos vključijo v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje, ki ga Ekvilib Inštitut certifikat podeljuje skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, do vključno 31. decembra, število mest pa ni omejeno.

Za vsa zainteresirana podjetja bodo 11. februarja v Ljubljani v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije ob 9. uri pripravili informativni dan, kjer bodo predstavili certifikat in celoten postopek njegove pridobitve.

»Certifikat Družini prijazno podjetje je princip organizacijskega upravljanja, ki zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ti se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod, ter večanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar predstavlja jasne pozitivne ekonomske učinke,« so pojasnili v Ekvilib Inšitutu in dodali, da več informacij o certifikatu in možnosti vključitve v postopek lahko podjetja najdejo na uradni spletni strani: www.certifikatdpp.si.

M. Ž.