Sadjarski dnevi Posavja že petindvajsetič!

5.2.2019 | 08:00

Artiče - Danes so se v Artičah pričeli že 25. Sadjarski dnevi Posavja, ki jih pripravljata tukajšnje sadjarsko društvo in Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto. Gre za eno od treh največjih strokovnih srečanj slovenskih sadjarjev, poleg vsakoletnih Lombergarjevih dni v Mariboru in sadjarskega kongresa v Krškem, ki poteka vsako drugo leto. Sadjarski dnevi so se v teh letih že dodobra uveljavili, saj so na poseben način povezali sadjarje z vso kmetijsko stroko in tudi politiko iz slovenskega prostora.

Strokovno srečanje se je začelo danes in se nadaljuje še jutri, v sredo, 6. februarja. V uvodu posveta so organizatorji predvideli pregled stanja v panogi. S stanjem v slovenski pridelavi jabolk bodo udeležence seznanili Martin Mavsar (KGZS), sadjar Toni Koršič in dr. Peter Zadravec (RRSS). O tem, kakšno je stanje v slovenskem sadjarstvu, bo govorila državna sekretarka Tanja Strniša.

Artiški sadjarski dnevi se, kot po navadi, ukvarjajo z raznovrstnimi in ta hip najbolj aktualnimi strokovnimi temami, ki se bodo nadaljevale še v dopoldne drugega dne posveta. V sklopu artiških sadjarskih dni je tudi letos na sporedu še posvet o malini in drugem jagodičju, ki je letos že deseti po vrsti. Ta bo potekal v istem prostoru, v prosvetnem domu torej, jutri od 15.30 do 18.30.

B. D. G.