V dimniku gorele saje

5.2.2019 | 07:00

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 17.36 uri so na Drganjih selih, občina Straža, v dimniku bivalnega vikenda gorele saje. Gasilci PGD Vavta vas so požar pogasili ter razkrili in pregledali dva kvadratna metra ostrešja s termo kamero. Do prihoda dimnikarske službe so odsvetovali nadaljnje kurjenje.

Iztekalo gorivo

Ob 21.33 je na Tovarniški ulici v Krškem iz tovornega vozila iztekalo pogonsko gorivo. Gasilci PGE Krško so mastni madež v dolžini 50 metrov posuli z neutralizacijskimi sredstvi.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA, TP VEL. STRMICA, TP SELA PRI ZBURAH, TP DOL PRI ZBURAH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MUHABER.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.