Hiša kranjske čebele pomembna tudi na državni ravni

5.2.2019 | 11:25

Zbrani so si ogledali tudi lani postavljeni spomenik kranjski čebeli v Višnji Gori.

Višnja Gora - Hiša kranjske čebele, ki bo zaživela v nekdanji stari šoli v Višnji Gori v naslednjih dveh letih, bo pomembna tudi za protokolarne obiske in promocijo naše države, je po včerajšnjem sestanku predstavnikov Občine Ivančna Gorica, Čebelarske zveze Slovenije in ministrstva za kmetijstvo sporočil Gašper Stopar z ivanške občine.

»Leta 2021 bo Slovenija predsedovala Evropski uniji, praznovala 30-letnico države, postala gastronomska regija Evrope in gostiteljica mednarodnega zborovskega festivala Europa Cantat 2021,« je povedal državni sekretar dr. Jože Podgoršek.

»Že z vseh teh vidikov vidimo in ocenjujemo, da bo ta objekt bogato oblegan. Vsekakor lahko rečem, da bo to pomemben in dobrodošel projekt za vse nas. V tem trenutku skupaj z lokalno skupnostjo in čebelarji iščemo načine, kako projektu postaviti primerno finančno konstrukcijo. Tukaj vidimo priložnost več različnih ministrstev za vsa obdobja te investicije oziroma tega projekta, za izgradnjo in potem tudi za življenje«, je ob odsotnosti ministrice za kmetijstvo dr. Aleksandre Pivec, še povedal kmetijski državni sekretar.

Boštjan Noč, Dušan Strnad in dr. Jože Podgoršek

Župan Dušan Strnad je bil po obisku predstavnikov kmetijskega ministrstva v Višnji Gori zadovoljen, saj so skupaj dorekli korake, ki jih je še treba narediti, da pridejo do zastavljenega cilja. »Vsekakor je največja teža na Občini Ivančna Gorica, ki pri tem projektu uspešno sodeluje s čebelarsko zvezo, da pridobimo vsa dovoljenja, začnemo z gradnjo in projekt predstavimo tudi potencialnim partnerjem, ki bi vstopili v to zgodbo«.

Čebelarske projekte vse od začetka močno podpira tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Kot je dejal, je treba Hiši kranjske čebele dati vsebine, ki bodo živele. Prav tako ga veseli, da so soglasni pri vzpostavitvi dela čebelarske akademije prav v rojstnem kraju te najbolj iskane čebele na svetu.

V Hiši Kranjske čebele želi ivanška občina, ki veliko stavi na turizem, gostom ponuditi izjemno doživetje. Tam bo turistično-informacijski center s predstavitvijo občine, starodavne Višnje Gore in zgodovino čebelarstva, kavarna oziroma medarna z gostinsko ponudbo, prostor za izobraževalne namene, laboratorij, interaktivni muzej in prenočitvene kapacitete, dodaja Stopar.

Spomnimo, lani so v Višnji Gori odprli učni čebelnjak in odkrili obeležje kranjski čebeli. Takrat je Občina Ivančna Gorica tudi naznanila, da bo stara osnovna šola postala Hiša kranjske čebele.

J. A., Foto: Gašper Stopar

