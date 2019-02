Športni zvezi Krško oklestili proračun

Predsednik Športne zveze Krško Luka Šebek in poslovna sekretarka Maja Lapuh. (Foto: B. B.)

Krško - Krški občinski svet je v četrtek ob sprejemanju proračuna za leto 2019 na pobudo svetnika Dušana Šiška (SNS) izglasoval tudi amandma, s katerim so postavko, na kateri je bilo 42.000 evrov za delovanje Športne zveze Krško, oklestili na 12.000 evrov. Razliko 30.000 evrov so prenesli na postavko »investicije na področju športa«, konkretno za obnovo tribun v dvorani ŠC Krško-Sevnica.

»Znižanje sredstev za 30.000 evrov pomeni prenehanje delovanje zveze v taki obliki, kot jo poznamo. Ogroženi so projekti zveze, denarja ne bo niti za plačo poslovne sekretarke, pod vprašaj pa taka poteza postavlja tudi izvedbo šolskih športnih tekmovanj,« je potezo občinskega sveta včeraj na novinarski konferenci komentiral predsednik Športne zveze Krško Luka Šebek.

PREVEČ USPEŠNI?

Kot poudarja Šebek, je zveza v dobrih treh letih, odkar je prevzel njeno predsedovanje, iz razmeroma pasivne organizacije, ki je skrbela le za prevoze s kombijem in izvedbo šolskih športnih tekmovanj, prerasla v ustanovo, ki aktivno sodeluje pri organizaciji številnih športnih in rekreativnih projektov v občini, z enakimi občinskimi sredstvi kot v prejšnjem mandatu pa so s preudarnim poslovanjem uspeli posodobiti tudi dotrajani vozni park, ki ga poleg drugih športnih društev za dnevne prevoze otrok uporabljata tudi osnovni šoli Jurija Dalmatina in Leskovec.

»Naš najbolj znan projekt je Športofešta, s finančnimi in drugimi oblikami podpore pa sodelujemo tudi pri izvedbi 14 drugih, večinoma množičnih projektov, ki jih izvajajo druga športna društva v občini. Skrbimo za predstavitev športnih klubov po šolah, sodelujemo pri županovem sprejemu športnikov, izdajamo brošuro, v kateri so predstavljena športna društva v občini, in še kaj,« aktivnosti zveze našteva Šebek.

ONEMOGOČENO DELO

Samo za izvedbo šolskih športnih tekmovanj, ki imajo v občini Krško dolgo tradicijo, je športna zveza lani porabila približno 8.000 evrov (prevozi na občinska in državna tekmovanja, kolajne in pokali, praktične nagrade, ... ). To pomeni, da če bo ostalo pri znesku, ki ga je določil občinski svet, zveza ne bo več zmogla kriti stroškov za vzdrževanje in zavarovanje treh kombijev (9.000 evrov), kaj šele za plačo sekretarke (14.000 evrov), da o sodelovanju pri projektih, za kar je zveza lani namenila okoli 6.000 evrov, niti ne govorimo. Ogrožena bo tudi izvedba projekta Mar nam je za skupnost, na katerega sta se občina Krško in Športna zveza Krško uspešno prijavili pred pol leta, zveza pa v njem sodeluje kot edini izvajalec praktičnega dela projekta.

»Z občino dobro sodelujemo, delovanje športne zveze Krško smo v zadnjih letih dvignili na višji nivo, amandma nekdanjega predsednika (Dušan Šiško je bil predsednik Športne zveze Krško do konca leta 2015, op. a.), ki so ga svetniki na zadnji seji potrdili, pa vse to ogroža. Ne vem zakaj, je to potrebno,« se sprašuje Šebek, ki upa, da bodo na občini našli način, da športna zveza pride do denarja, ki ga potrebuje za svoje delo.

PROTI TUDI ŽUPAN

Drastično znižanje sredstev za Športno zvezo Krško je v četrtek med obravnavo proračuna predlagal Dušan Šiško, svetniška večina pa je njegov amandma potrdila. (Foto: B. B.)

Odločitev občinskega sveta je toliko bolj nenavadna, ker ji je na seji v imenu občinske uprave nasprotoval tudi krški župan Miran Stanko, ki je poudaril, da je občina Krško le 52-odst. lastnica dvorane šolskega centra in da projekt obnove tribun sploh še nima soglasja drugega lastnika, to je ministrstva za šolstvo in šport.

Po razlogih, zakaj je predlagal zmanjšanje postavke za delo Športne zveze Krško - navsezadnje je občina tudi v času njegovega predsednikovanja zvezi nakazovala podoben znesek -, smo vprašali tudi Dušana Šiška. Povedal nam je, da ocenjuje, da zveza za svoje delo ne potrebuje toliko denarja, da pa sicer do vodstva zveze ne goji nobenih zamer.

Boris Blaić