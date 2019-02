»SDS bo nadzorovala samo sebe«

5.2.2019

Igor Zorčič

Andrej Vizjak

Brežice - Brežiški občinski svetniki so v včeraj potrjevali sestavo delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora. Podobno kot na prvi seji, ko je precej prahu dvignila sestava kadrovske komisije, v kateri opozicija nima niti enega predstavnika, so iz opozicije tudi tokrat prihajali glasovi o demokratičnem deficitu vladajoče politike.

Igor Zorčič (SMC) je tako povedal, da jim je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pred sejo poslala dopis, v katerem jih je obvestila, da SMC glede na volilni rezultat pripada 11 članov delovnih teles in 2 predsedniški mesti. »A naših predlogov kadrovska komisija ni upoštevala. Dobili smo le eno predsedniško mesto, pa tudi enega člana manj v delovnih telesih, kot bi nam pripadalo glede na volilni izid. Sta pa na drugi strani predsedniški mesti dobili svetniški skupini SLS in ROK, ki pa jima ti glede na volilni rezultat sploh ne pripadata. Upam, da pri tem ne gre za politično kupovanje glasov,« je bil ogorčen Zorčič. Podobno je opozoril tudi Aljoša Rovan (Levica). »Naša svetniška skupina bi morala dobiti štiri člane v delovnih telesih, pa jih je tri. Na drugi strani po razrezu, ki ga je pripravila kadrovska komisija, Desusu pripadajo štiri mesta, pa jih je dobil pet.«

Predsednik kadrovske komisije Andrej Vizjak (SDS) je pojasnil, da je bilo oblikovanje delovnih teles težavno, saj so svetniške skupine predlagale preveč zunanjih članov, poslovnik in statut občinskega sveta pa določata, da mora v vsakem delovnem telesu več kot polovica članov prihajati iz vrst svetnikov. »Vse predloge je bilo zato nemogoče upoštevati, zato smo pri razdeljevanju mest upoštevali tudi moč oz. pomen posameznega delovnega telesa. Levica je tako npr. dobila mesto v odborih za gospodarstvo, družbene dejavnosti in finance,« je poudaril Vizjak in dodal, da se je enemu članu odpovedala tudi SDS, ki bi jih glede na rezultat pripadlo 16 mest v delovnih telesih, imela pa jih bo le 15.

Matija Kolarič (SD) je ocenil, da je kratkim stikom pri oblikovanju delovnih teles botrovala pomanjkljiva komunikacija, »kar bi lahko rešili z boljšo zastopanostjo svetniških skupin v kadrovski komisiji,« kjer, kot rečeno ni predstavnikov opozicije.

Svetniška večina je na koncu kljub očitkom opozicije potrdila sestavo odborov in komisij, a se je podobna razprava nato odvila še pri imenovanju članov nadzornega odbora občine. »To je najvišji nadzorni organ javne porabe v občini, primerljiv s komisijo za nadzor javnih financ v državnem zboru. Običaj je, da ima večino v tej komisiji opozicija, v naši občini pa bo nadzorni odbor obvladovala koalicija,« je uvodoma ugotovil Zorčič. Štiri od petih članov nadzornega odbora so namreč predlagale stranke koalicije - trije kandidati so celo člani teh strank – in le enega opozicija. »SDS bo nadzorovala samega sebe. Vso srečo,« je bil piker Zorčič.

Vizjak je na te očitke o sestavi nadzornega odbora odgovoril, da »bomo o njem sodili, ko bo kaj naredil,« svetniki pa so nato predlog kadrovske komisije potrdili.

Svetniki so v nadaljevanju izglasovali še sklep o povečanju sejnin na raven pred letom 2014, ko so jih znižali na račun ZUJF-a. Sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta bo poslej znašala 285 evrov bruto (doslej 225 evrov), sejnina za udeležbo na seji delovnega telesa pa 55 evrov (doslej 43 evrov). Dvigu sejnin je javno nasprotoval Matija Kolarič, saj bo strošek posamezne seje občinskega sveta na ta račun za več kot 3000 evrov višji kot doslej. Svetniki so dvig sejnin potrdili s 16 glasovi za in 12 proti, potrdili pa so tudi sklep, s katerim so za 25 odst. povečali izdatke občine za financiranje političnih strank. Stranke bodo na ta račun v naslednjih štirih letih iz občinskega proračuna skupaj dobile 31.000 evrov več kot doslej.

Ob koncu seje so svetniki sprejeli še sklep o podaljšanju obdobja testnega izvajanja mestnega potniškega prometa. Integral bo prevoze izvajal še do konca oktobra, s čimer bo študija o smiselnosti mestnega prometa, ki jo bodo pripravili na občini, lahko zajela podatke celotnega šolskega leta.

Besedilo in fotografije: Boris Blaić

