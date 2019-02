V drevoredu lipe v spomin Toniju Gašperiču in dr. Juliju Nemaniču

5.2.2019 | 19:00

Dr. Julij Nemanič in Darko Zevnik sta odkrila tablo pri drevoredu.

Metlika - 5. maja 2015 so ob eni od metliških vpadnic predali namenu drevored Tonija Gašperiča. Znani humorist je namreč takrat praznoval 70. rojstni dan. Zasadili so sedem lip, vendar so Metličani dejali, da bodo s saditvijo dreves ob pomembnih priložnostih nadaljevali.

Ena od takšnih priložnosti je bila danes. Prejšnjim sedmim so dodali še osem lip, namenili pa so jih znanemu in priznanemu enologu, metliškemu rojaku dr. Juliju Nemaniču, ki je na lanski božič praznoval 80. rojstni dan. Tablo sta ob igranju adlešiških tamburašev odkrila slavljenec in metliški župan Darko Zevnik, pomagal pa je Mirjan Kulovec, predsednik uprave Kolpe, ki je donirala drevesa. Dr. Nemanič je nato s člani upravnega odbora Kluba prijateljev metliške črnine obiskal še kleti nekaterih uspešnih belokranjskih vinogradnikov.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

