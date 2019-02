Od kod vonj po plinu?

6.2.2019 | 07:00

Sinoči ob 19.14 uri so na Kandijski cesti v Novem mestu občani v večstanovanjski stavbi zaznali vonj po plinu. Gasilci GRC Novo mesto in delavec Istrabenza so izmerili prisotnost plinov ter pregledali in prezračili objekt. Izvora niso našli.

Našli preminulo osebo

Ob 16.26 so Pod gozdom cesta VI, občina Grosuplje, gasilci PGD Grosuplje s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše ter omogočili vstop policistom in reševalcem NMP. V objektu so našli preminulo osebo.

Zagorel avto

Ob 20.14 je v naselju Žabjak v občini Ivančna gorica zagorelo osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci PGD Višnja gora in PGD Stična. Vozilo je uničeno.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAZNIK, TP GRMOVLJE2, TP HUDENJE PRI GRMOVLJAH, TP DOBRUŠKA VAS2.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju TP Slepšek, Žalostna Gora Kamnolom, Žalostna Gora, Brezovica Mokronog danes med 8.30 in 14.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 8.30 in 13. uro na območju TP Sobenja vas.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 24m nazaj Oceni True Truic Plin pušča v centru, mesta kot je slišati so tudi že intervencije, bravo podpporniki zamenjav cevi...gremo...kar tako naprej. kako se mamo fajn ne v Nm. Račun bo še ogromen za to privatno prcijo ki se dogaja v NM. Skozi leta bo tu še vsega....počasi.vse se pride tudi račun za podporo vsega tega. Preglej samo prijavljene komentatorje