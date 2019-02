Petru Blatniku odlikovanje za 50 let delovanja v gasilstvu

6.2.2019 | 09:00

Odlikovanje za 50 let dela v PGD Škocjan je prejel Peter Blatnik st. (na levi), zraven so še: Klemen Mlakar, Andrej Grgovič in Robert Janežič. (Foto: PGD Škocjan)

Škocjan - Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Škocjan na Dolenjskem skrbi za podmladek, a pozorno je tudi do svojih dolgoletnih članov. Tako so na nedavnem že 119. občnem zboru v svoje vrste sprejeli devet novih članov, od tega kar pet žensk, trinajst članov pa je prejelo odlikovanje za dolgoletno delo v društvu. Med slednjimi je Peter Blatnik prejel odlikovanje kar za pol stoletja aktivnega dela v društvu.

O delu društva v lanskem letu so poročali: predsednik Robert Janežič, poveljnik Klemen Mlakar, predsednik mladinske komisije Marko Lekše, predsednica članic Katja Banič, namestnik predsednika veteranov Jože Zupančič in blagajnik Brigita Luzar. Letos so prvič občni zbor izvedli tudi za mladino.

V letošnjem letu bo njihova prednostna naloga nakup novega vozila GVC 16/25, ki stane 250 tisoč evrov. To pomeni, da se bodo za naložbo morali zelo potruditi.

Na srečanju škocjanski gasilcev so spregovorili tudi gostje: delegat in poveljnik GZ Novo mesto Andrej Grgovič, predsednik dolenske regije Janez Bergant, župan Občine Škocjan Jože Kapler, poveljnik GZ Šentjernej Jože Grubar, poveljnik GPO Škocjan Silvo Vene, poveljnik GPO Šmarješke Toplice Milan Pajk ter delegati sosednjih in prijateljskih društev.

L. M.