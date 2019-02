Hopsi do pomembne zmage nad Krko

6.2.2019 | 08:00

Žiga Fifolt je dosegel dvojni dvojček z 12 točkami in 15 skoki. (Foto: I. V., arhiv DL)

Polzela - Novomeška Krka je v zaostali tekmi 13. kola Lige Nova KBM v gosteh z 67:84 izgubila proti Hopsom. Novomeški košarkarji so si že pred sinočnjim obračunom zagotovili mesto v Ligi za prvaka, Hopsi pa so si z zmago nad drugouvrščenim moštvom močno povečala možnosti v boju za mesta, ki še vodijo v Ligo za prvaka.

Tekma je bila pravzaprav odločena že v uvodnih minutah. Gostje so povedli z 2:0, to pa je bilo tudi njihovo edino vodstvo na tekmi. Sledil je popoln napad domačih, ki so prednost skokovito povečevali iz minute v minuto: 13:2, 21:4, 25:7… Prvi del se je končal kar z 32:9, to pa je bila seveda prednost, ki so jo domači košarkarji brez težav zadržali do konca tekme.

Novomeščani so tudi v drugem delu nadaljevali s slabo predstavo in po polovici tekme zbrali komaj 20 točk. Nekoliko bolje jim je šlo v drugem polčasu, a vendar je bilo že prepozno za preobrat. Na koncu so uspeli razliko nekoliko zmanjšati, tretjo četrtino dobili za točko, zadnjo pa za deset, so tekmo povzeli na KZS.

Pri Krki največ, 18 točk dosegel Tim Osolnik, Žiga Fifolt pa je imel dvojni dvojček z 12 točkami in 15 skoki.

Krkin trener Simon Petrov je po tekmi povedal: »Danes smo poskušali razigrati mlajše igralce, Hopsi pa so bili preprosto premočan nasprotnik. Čestitke Hopsom za zmago.«

V naslednjem krogu bo Krka 10. februarja gostovala pri Rogaški.

Dvorana ŠD Polzela, gledalcev 250, sodniki: Majkič (Hrastnik), Škrbec (Kranj), Mohorič (Velenje).

* Hopsi Polzela: Atanacković 18 (6:7), Rotar 3, Burgett 14, Vasilić 8 (2:2), Benson 7 (1:2), Čebular 8 (2:2), Jack 15 (2:4), Dragan 11.

* Krka: Osolnik 18 (2:6), Stipaničev 8 (1:2), Fifolt 12 (6:8), Škedelj 10 (3:4), Jančar Jarc 10, Stergar 9 (5:5).

* Prosti meti: Hopsi Polzela 13:17, Krka 17:25.

* Met za tri točke: Hopsi Polzela 9:23 (Burgett 4, Atanacković 2, Rotar, Jack, Dragan), Krka 4:18 (Osonik 2, Stipaničev, Škedelj).

* Osebne napake: Hopsi Polzela 23, Krka 17.

* Pet osebnih: /.

M. Ž.