Mini atletika z Juretom Rovanom

6.2.2019 | 09:05

Pišece - Potem ko je atletski trener AK Brežice Jure Rovan pred kratkim obiskal globoške učence v podaljšanem bivanju, je v četrtek, 31. januarja, z mini atletiko navdušil še učence OŠ Maksa Pleteršnika Pišece.

Obiskal jih je v času podaljšanega bivanja in jim v telovadnici pripravil zanimiv poligon. Razdeljeni v dve ekipi so se pomerili v šprintu, teku čez ovire, skoku v daljino in skoku z mesta. Boj med ekipama je bil napet do samega konca, učenci so uživali in znova spoznali, da je atletika res zelo zanimiv šport. Jure pa je obljubil, da nas še obišče in nam popestri dogajanje v podaljšanem bivanju. Hvala, Jure!

Alenka Cizel, OŠ MP Pišece

Galerija