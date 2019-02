Medgeneracijsko druženje na OŠ Maksa Pleteršnika

6.2.2019 | 09:30

Pišece - V soboto, 2. februarja, je bil na OŠ Maksa Pleteršnika v Pišecah prav poseben dan, saj smo medse povabili krajane, ki so nam s svojim pripovedovanjem obogatili sobotni šolski dan.

Nismo imeli klasičnega pouka, ampak dan, poimenovan Iz roda v rod, ki je bil v znamenju različnih delavnic. Ker smo središče Unesca za Posavje, Dolenjsko in Belo krajino (vodja učiteljica Tanja Plevnik), smo v današnji dan vključili tudi Unesco projekt Večerja, katerega namen je zdrav način življenja. Več o samem projektu smo izvedeli od učiteljice Urške Tomše, koordinatorice Unesca na šoli. In res smo začeli z zdravim zajtrkom: kruh so spekli dan prej učenci, zraven pripravili odlično zaseko in zeliščne namaze, kuharici Bernarda in Jožica pa sta postregli še z močnikom. Marsikdo od otrok ga je danes jedel prvič, a je bil navdušen nad njim.

Sledila je predstavitev delavnic mentoric učiteljice Anice Butkovič in učiteljice Romane Žnideršič, nato pa smo se lotili dela. V delavnici »Te pa še nis'n čula« (mentor David Križman) so Ivan Šeler, Jože Zupančič, Miloš Kostevc, Mira Podgoršek in Vinko Lesinšek učence zabavali s pripovedovanjem pripovedk in legend. Učenci so jih pridno zapisovali, ilustrirali pod mentorstvom učiteljice Tanje Plevnik, eno pa nam je vsem nato povedala tudi Mira Podgoršek, nekdanja učiteljica in ravnateljica šole v Pišecah. V delavnici učiteljice Klare Humek so ledinska imena razlagali Olga Leskovšek, Marjanka Bedič, Jože Zagmajster in Jože Omerzel. Iz njihovih ust smo slišali za izraze, kot so Gulek, Zadvornica, Strmani, Šimendol, Lišinca in drugi. Z veseljem smo prisluhnili njihovim zgodbam iz preteklosti, saj smo kaj hitro ugotovili, da je bilo njihovo življenje zelo drugačno od našega.

Za pripravo kosila so skrbele učiteljice Simona Tihole, Urška Tomše in Mojca Pevec, ki so ob pomoči gospodinje Slavice Kostanjšek, mamice Maše Bizjan in pridnih učencev poskrbele za okusne juhe (gobova, sukana) in žgance. V delavnici učiteljice Anice Butkovič z naslovom »Smešno za cerkn't« so se dobesedno smejali smešnim pišeškim rekom, pretiravanjem in primerjavam. Ob pomoči gospe Ivane Zupančič so na koncu tudi pripravili krajši skeč, v katerem je bilo slišati ogromno teh izrazov. Medse smo povabili tudi čisto pravo pesnico, ki živi v Pišecah, gospo Danico Kocjan. Z njo so intervju opravili naši najmlajši učenci, prvo- in drugošolci, z učiteljico Karmen Levak, sama pa jim je prebrala nekaj svojih pesmi. Učenci so naredili tudi čudovite ilustracije, ki že krasijo hodnik šole. Ob tej priložnosti je gospa Danica poklonila naši šoli dve čudoviti svoji pesmi z ilustracijami. Učiteljica Romana Žnideršič in njega ekipa otrok je gledališko uprizorila Povodnega moža, katerega besedilo je prispevala gospa Ivana Zupančič, prav tako pa so njeni folklorniki zapeli čudovito pesem. A tudi naši krajini jim niso ostali dolžni, saj so tudi Jože Omerzel, Slavica Kostanjšek in Jože Zupančič stopili pred mikrofon in nas navdušili s petjem. Na zaključni prireditvi smo si poleg predstavitve delavnic ogledali tudi film Pišece skozi čas, ki je nastal v času Unesco tabora oktobra lani. Sledila je še pohvala ravnateljice Nuške Ogorevc in zahvala vsem našim gostom, nato pa težko pričakovano kosilo. Gobova juha z žganci, različne vrste kruha in štrudl. In naj še kdo reče, da v soboto ni zabavno iti v šolo!

Zahvaljujemo se vsem gostom, ki so si vzeli čas za nas in nas obogatili z novim znanjem, mi pa obljubljamo, da bomo ves nabrani material skrbno shranili in ga pripravili v pisni obliki za prihodnje rodove.

Janž Rener in Aljaž Preskar, 7. r.,

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Foto: Alenka Cizel

