Lažni Franc Bogovič ponujal sumljive finančne storitve

6.2.2019 | 10:05

Uradni Facebook profil Franca Bogoviča (vir: Facebook)

Bruselj, Ljubljana, Krško - V preteklih dneh se je na omrežju Facebook pojavil lažni profil z imenom in fotografijami evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP), ki je slovenskim uporabnikom družbenega omrežja pošiljal sporočila z namenom ponujanja sumljivih finančnih storite, so sporočili iz pisarne evropskega poslanca.

Sporočilo, ki ga je dobil eden od uporabnikov Facebooka. (Vir: pisarna evropskega poslanaca)

"Evropski poslanec Franc Bogovič, skupaj z njegovo ekipo, upravlja z uradno in s strani Facebooka uradno preverjeno ter verificirano stranjo, ki se nahaja na e-povezavi: www.facebook.com/FrancBogovic.SLS. Z lažnim profilom, ki je bil danes naknadno ukinjen, poslanec in ekipa nismo upravljali in nimamo nikakršne povezave," sporoča Bogovičeva pisarna.

Na krajo identitete oz. "poskus t. i. socialnega inženiringa" so pisarno evropskega poslanca opozorili uporabniki, od tam pa so zlorabo identitete prijavil na Facebook, slovensko policijo in nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT.

"Predvsem v luči nedavne odmevne afere, kjer je neznanec prek lažnega profila znanega slovenskega novinarja ogoljufal žrtev za 100.000 evrov, evropski poslanec Franc Bogovič poziva vse uporabnike spleta, da so v svojih dejanjih na medmrežju previdnih in naj ne nasedajo podobnim mamljivim ponudbam. Če naletijo na podoben primer, naj o tem obvestijo pristojne organe," so še sporočili iz pisarne evropskega poslanca.

B. B.