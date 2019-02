Nenavadna knjižničarka v Globokem

6.2.2019 | 10:10

Globoko - V ponedeljek, 4. februarja, je učence prvega in drugega razreda OŠ Globoko obiskala knjižničarka Andreja Dvornik iz brežiške knjižnice, in sicer z dvema težkima torbama knjig.

Med njimi je bila tudi ena z naslovom Nenavadna knjižničarka. Pozorno smo prisluhnili zgodbi. Izvedeli smo, da je v eni knjižnici v mestu delala knjižničarka, ki je rada brala, predvsem knjige, ki jih otroci niso marali. Ko je prišla do konca zgodbe, je knjigo kar odložila nekam na polico. Nekega dne pa se je pojavil vihar, začelo je grmeti, se bliskati, okna so se odprla in iz knjig so skočili knjižni junaki: Rdeča kapica, Ostržek, Janko in Metka in mnogi drugi. V knjižnici jim je bilo zelo všeč, zato so hoteli kar ostati tam. A knjižničarka se je ustrašila, ker ni vedela, kako spraviti te knjižne junake nazaj v knjige. Hitro je sedla za računalnik in vsem otrokom poslala elektronsko sporočilo, v katerem jih je prosila, da čimprej pridejo v knjižnico, začnejo brati knjige, kajti le tako bodo knjižni junaki spet skočili nazaj v svoje pravljice. In točno to se je tudi zgodilo.

Ko se je pravljica končala, smo stekli k mizi, kjer so bile razstavljene vse knjige, v katerih domujejo naši knjižni junaki. Ugotavljali smo, katere knjige smo že prebrali, kaj naredimo s knjigo, ko je prinesemo iz knjižnice, zakaj rabimo kazala. Knjižničarka Andreja nas je spomnila še na projekt Bralna mavrica, ki jo lahko osvoji vsak otrok, ki dobi šest žigov za šest prebranih pravljic. Nagrada pa je prav mikavna – gledališka predstava za pridne bralce. Sicer pa smo Andreji povedali, da tudi sami radi beremo, sodelujemo pri šolski bralni znački in si vsak dan po kosilu vzamemo čas za branje ene pravljice.

V tem tednu, ki je še posebej namenjen kulturi, pa bomo spoznali tudi Franceta Prešerna, obiskali šolsko knjižnico in se trudili vesti čim bolj kulturno. Hvala, Andreja, za današnji obisk, mi pa obljubimo, da bomo pridni bralci še naprej.

Alenka Cizel, OŠ Globoko

