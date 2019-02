Pred novim kulturnim letom zaključili staro

6.2.2019 | 13:15

Nastopila sta tudi mlada kočevska glasbenika Nejc in Nika. (Foto: M. L.-S.)

Igro so letos uprizorili učitelji. (Foto: M. L.-S.)

Nepogrešljiva na zaključni prireditvi RTM Kočevska Gašper Jarni (levo) in Roman Zupančič (Foto M. L.-S.)

Kočevje - Danes ob 19. uri bo v Šeškovem domu potekla že tradicionalna prireditev Deklica s piščalko, ki jo občina Kočevje organizira v počastitev kulturnega praznika. Na njej bodo razglasili letošnjega dobitnika nagrade Deklica s piščalko in tudi novo kulturno leto Občine Kočevje. Kot že običajno za zadnjih nekaj let, pa so pred razglasitvijo novega kulturnega leta zaključili starega, ki je lani nosilo naslov Kočevska=ogrlica kultur, z zaključno prireditvijo projekta Rad te imam Kočevska (RTM), ki je tematsko vezan na aktualno kulturno leto.

Zaključno prireditev, ki je vedno poučno zabavna, stalnici v njej pa sta igralec Gašper Jarni, ki prireditev vodi, in glasbenik Roman Zupančič, ki na temo aktualnega kulturnega leta vedno napiše tudi pesem, so letos izvedli že sedmič zapored. S projektom RTM so namreč začeli leta 2012, ki ga je občina Kočevje kot kulturno leto posvetila gozdarju Leopoldu Hufnaglu. Takrat so ugotovili, da ljudje v Kočevju slabo poznajo lokalno zgodovino, brez česar pa ni pravega občutka pripadnosti kraju. Z namenom, da bi to spremenili, so pripravili projekt RTM, v katerega so poleg kočevskih osnovnošolcev vključili tudi njihove učitelje. Projekt tako v vsakem novem kulturnem letu začno s seminarjem za učitelje, ki ga izvedejo meseca junija, učitelji pa nato v novem šolskem letu pridobljeno znanje v okviru svojih predmetov prenašajo naprej na učence.

Lani so na celodnevnem seminarju, ki se ga je udeležilo 140 učiteljev iz vseh štirih osnovnih šol na Kočevskem, izvedli predavanje dr. Anje Moric o identiteti in pomenu ohranjanja identitete in več delavnic, med drugimi delavnico, kako posneti film z mobilnim telefonom, kulinarično delavnico o jedeh, ki predstavljajo Kočevsko v današnjem času in gledališko delavnico, v okviru katere pa so pod mentorstvom Andreje Mlekuž in Gašperja Jarnija tudi začeli pripravljati gledališko predstavo po motivih koroške pripovedke o Mojci Pokrajculji. »Živali, ki prihajajo k Mojci, so zamenjali ljudje, ki prihajajo iz različnih dežel,« je povedala vodja projekta Tina Žele Kovačičeva o predstavi Samo ljudje, ki je bila tudi vrhunec zaključne prireditve, na kateri sta sicer nastopila tudi mlada kočevska glasbenika Nejc in Nika.

Šolska gledališka skupina v okviru KUD Jazbec in partnerji, ki je predstavo pripravila, je lani v sklopu RTM-ja pripravila predstavo že drugič. Razlika od prve predstave, ki so jo pripravili pred leti, pa je bila, da tokrat niso nastopili otroci, ampak učiteljice in učitelji iz vseh štirih šol. »Igra govori o tem, da je najpomembnejše, ne glede na to, kdo smo, da smo vsi ljudje,« je povedala Žele Kovačičeva. Zavedanje tega in posledično medsebojno spoštovanje, pa je še toliko pomembnejše, saj je, kot je dodala, Kočevska res ogrlica kultur. To so ugotovili na dnevu dejavnosti poimenovanem po lanskem kulturnem letu Kočevska=ogrlica kultur, ki so ga v okviru dejavnosti po šolah v sklopu RTM-ja vpeljali lani kot novost za učence 7. razredov.

»Z učenci smo raziskovali njihove osebne zgodbe. Vsak je predstavil od kod prihajajo njihovi predniki, kaj so prinesli s seboj v smislu kulture, običajev in navad, vsak ob skupno okoli 130 učencev, pa je prinesel v šolo tudi predmet, ki je povezan z njihovo družino. Predmete smo nato tudi razstavili,« je povedala Žele Kovačičeva in dodala, da so pri tem ugotovili, da imajo učenci zelo različne prednike. Samo v skupini 33 otrok enega izmed 7. razredov so našli korenine kar v 23 različnih krajih ne samo po Sloveniji, ampak po celem Balkanu, tudi na Madžarskem, v Nemčiji, Avstriji, Rusiji…

»Namen je, da vsako leto naredimo en takšen program, ki ga umestimo v učni načrt. Tisti, ki je sedaj v prvem razredu, za Hufnagla še ni slišal, bo pa slišal v 3. razredu,« je povedala o tematskih dnevih, kot je lani začet za sedme razrede. »S tem skrbimo, da se na dolgi rok v preteklih letih v okviru projekta RTM obravnavane vsebine ohranjajo, da se ne pozablja,« je povedala. Tako so že v preteklih letih vpeljali Hufnaglov dan za 3. razrede in Jarmov dan za učence 6. razredov, oba pa bodo izvedli letos še pred začetkom novega projekta vezanega na kulturno leto 2019 na Kočevskem, ki ga bodo razglasili danes.

M. Leskovšek – Svete

