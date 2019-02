FOTO: Pozor, nepridiprav z medicinsko masko na obrazu na delu!

6.2.2019 | 11:05

Novo mesto - Dnevno poročamo o ljudeh, ki vlamljajo in kradejo v zasebnih in poslovnih prostorih. Danes na enega od njih na Facebooku opozarja Gostišče Loka iz Novega mesta. K sreči njihov "obiskovalec" ni imel dobrega dneva, so ga pa posnele nadzorne kamere.

"Včeraj zvečer smo imeli obisk, ki najverjetneje ni imel najboljših namenov. Sprehaja se v temno modri jakni in nosi zeleno medicinsko masko na obrazu. Na srečo pri nas ni nič zmanjkalo, ker smo ga opazili in je zbežal v smeri Portovalda," na svoji Facebook strani piše Gostišče Loka in poziva, naj uporabniki družabnega omrežja objavo s fotografijo delijo naprej.

J. A., Foto Facebook Gostišče Loka

