Krško ima tri podžupane

6.2.2019 | 12:00

Silvo Krošelj (Foto: I. V., arhiv DL)

Ana Somrak (Foto: B. B., arhiv DL)

Vlado Grahovac (Foto: B. C., arhiv)

Krško - Župan občine Krško Miran Stanko je s februarjem poleg Ane Somrak imenoval še dva podžupana, in sicer Vlada Grahovca in Silva Krošlja. Vsi bodo delo opravljali nepoklicno, so sporočili s krške občine.

Ana Somrak bo opravljala naloge s področja sociale, urejanja prostora in varstva okolja ter romske problematike, Vlado Grahovac s področja gospodarske infrastrukture in civilne zaščite, Silvo Krošelj pa s področja delovanja krajevnih skupnosti in družbenih dejavnosti.

B. B.