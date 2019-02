Nekdanja županja na zatožni klopi; Bodo starši ostali brez varstva otrok?

6.2.2019 | 18:30

Smrad je huda zadeva. Ni ga mogoče prijeti, težko ga je izmeriti, a moteč je za vse, celo za tiste, ki prispevajo k njemu. Smrad oz. pisanje o njem je na novomeško okrajno sodišče pripeljalo nekdanjo črnomaljsko županjo Mojco Čemas Stjepanovič, ki je zdaj zaposlena na Upravni enoti Črnomelj, in referentko za kmetijstvo na črnomaljski občini Marijo Mojco Črnič. Podrobnosti preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Novi župan občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec je bil na začetku januarja presenečen, ko je izvedel, da občina po njegovih besedah že več mesecev ni plačala najemnine za vrtec pri osnovni šoli. Kot je dejal za Dolenjski list, dolgujejo 13 najemnin, zato je reševanje tega problema zdaj njena prioriteta. Medtem pa se starši bojijo, da bodo njihovi otroci ostali brez varstva. Bodo res? Odgovor prinaša sveže tiskan Dolenjc.

Kaj je dom, so se pretekli četrtek spraševali udeleženci okrogle mize s tem naslovom, ki jo je v Slomškovem domu v Brežicah pripravila Slovenska karitas. Dom je tam, kjer si sprejet, pravi v Siriji rojeni Vael Hanuna, sin palestinskega begunca in slovenske migrantke, ki v Sloveniji živi že trideset let. Objavljamo obširno reportažo z razmišljanji o migrantih.

Pred praznikom zaljubljenih lahko s sodelovanjem v naši nagradni igri dobite lepe nagrade za zaljubljene pare.

