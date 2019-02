Zdravstveni dom Črnomelj bogatejši za reševalno vozilo

6.2.2019 | 14:30

Novo reševalno vozilo

Črnomelj - V okviru prireditev ob črnomaljskem občinskem prazniku, ki ga Črnomaljci praznujejo 19. februarja, so danes pred tukajšnjim Zdravstvenim domom (ZD) predali namenu novo, povsem opremljeno reševalno vozilo za službo nujne medicinske pomoči, ki pokriva črnomaljsko in semiško občino. Zaradi specifičnosti območja se je pokazalo, da morajo v ZD razširiti vozni park, ki pa ga morajo seveda tudi posodabljati. Dobro se namreč zavedajo, da lahko medicinsko osebje le z ustrezno in kakovostno opremo zagotavlja občanom kakovostno in hitro oskrbo.

Za pridobitev so odšteli 137.000 evrov. Črnomaljska občina je prispevala 52.000 evrov, semiška 8.000 evrov, ostalo pa ZD Črnomelj.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

