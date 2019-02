Fotografski pogled v mikroskopski svet Krkinih zdravil

6.2.2019 | 17:00

Na prireditvi se je voditeljica pogovarjala s sodelavci (od leve) mag. Tino Dular Meglič, namestnico vodje Produktnega marketinga farmacevtike, Klemnom Koraso, vodjo Farmacevtske tehnologije, in dr. Polono Bukovec, vodjo Oddelka za strukturne analize v Razvoju analitike. (Foto: Andrej Križ)

Novo mesto - Sinoči so v galeriji Krka v upravni stavbi novomeške tovarne zdravil odprli zanimivo fotografsko razstavo. Na ogled so postavili mikroskopske fotografije kristalov Krkinih zdravilnih učinkovina, razstavo poimenovali Lepota je v majhnih stvareh in tako na svojstven način zaznamovali slovenski kulturni praznik.

Opredelitev lepega se je v stoletjih spreminjala, prav tako so se v zgodovinskih obdobjih spreminjali mediji, ki nam lepe podobe približujejo, je v uvodu predstavitve zapisal predsednik kulturnega društva Krka Mitja Pelko in spomnil na kaleidoskop, v katerem smo kot otroci nekoč, ko še ni bilo pametnih telefonov in smo se igrali na druge načine, opazovali fantastične in neponovljive "umetnine", ki so jih pričarali barvni lističi, svetloba in zrcala.

Mikroskop ni umetniško orodje. "Pogled skozi Krkine mikroskope je pogled, ki ga opredeljuje želja po najboljšem možnem razumevanju Kristali učinkovine (zdravilo v razvoju) 2000-kratna povečava Kristali učinkovine atorvastatin kalcij (Atoris®, zdravilo za sekundarno preprečevanje srčno-žilnih bolezni), 2000-kratna povečava lastnosti snovi. Le dobro razumevanje lastnosti učinkovin, ki delujejo zdravilno, in snovi, ki jih imenujemo pomožne, a so pri sestavi celote še kako pomembne, omogoča pripravo farmacevtskih oblik ter varnih in učinkovitih izdelkov. Le takšni izdelki omogočajo zdravo in kakovostno življenje," pravi Pelko.

Vendar človek, ki je v svoji biti ljubitelj lepega, ne more mimo tega, da so podobe, ki jih vidi skozi mikroskop tudi lepe, da skozi okular ne opazuje le snovi, pač pa tudi obliko, ki se marsikdaj kaže kot svojevrstna umetnost narave. "Likovni kritik bo morda v njih prepoznaval točke, linije, ploskve, barve ali oblike. Tehnolog bo bolj kot osnovne likovne prvine opazoval granule, plasti pelet in prereze tablet. Sodelavec s področja kakovosti bo vesel, kako dobro smo v razvoju opredelili nečistote in jih v postopku priprave odstranili. Nekoga bo pogled spomnil na blagovno znamko, z izdelki povezane poti v svet ali prodajni uspeh. Vsakemu od nas bo mikroskopska fotografija priklicala svojo zgodbo, četudi bomo vsi stali pred istim motivom," Pelko pojasnjuje, zakaj so se svojevrstno umetnost narave v mikroskopskih oblikah v Krki odločili pokazati javnosti na tako rekoč umetniški razstavi.

I. V.

