Policisti reagirali na opozorilo novinarjev: zasegli šest kosov orožja in več kot 700 nabojev

6.2.2019 | 15:15

Foto: PU Novo mesto

Črnomelj - Policisti policijske postaje Črnomelj so včeraj dopoldne na podlagi odredbe Okrajnega sodišča v Črnomlju opravili hišno preiskavo pri 46-letniku iz okolice Črnomlja in zasegli šest kosov orožja: dve pištoli znamke CZ M57 (Tokarev), kalibra 7,62 mm, pištolo znamke CZ M70, kalibra 7,65 mm, pištolo znamke ISSC M22, kalibra LR 22 mm, polavtomatsko puško znamke Češka Zbrojevka 858 Tactical 4P, kalibra 7,62 mm in pištolo znamke Zastava Arms CZ 999 Scorpion, kalibra 9 mm Parabellum.

Poleg omenjenega orožja so zasegli še naslednjo količino streliva, in sicer: 113 nabojev kalibra 7,62 mm za pištoli M57, 52 nabojev kalibra 7,65 mm za pištolo M70, 50 nabojev kalibra 9 mm za pištolo CZ 999, 51 nabojev kalibra LR 22 za pištolo M22 ter 456 nabojev kalibra 7.62 mm za polavtomatsko puško CZ 858 Tactical.

V postopku so policisti ugotovili, da 46-letnik poseduje veljavno orožno listino za športno orožje od leta 2010 (za prvih pet navedenih kosov) ter od leta 2017 veljavni orožni list za zadnje navedeno orožje.

Zaradi suma, da je lastnik orožja kršil določila zakona o orožju (prepuščanje oziroma posojanje orožja drugim osebam, neprevidna, nestrokovna in malomarna uporaba in shranjevanje ter prepuščanje osebam, ki niso upravičene do posesti orožja) so policisti orožje in strelivo skupaj z orožnimi listinami zasegli. Strelivo in orožje bodo poslali v strokovno analizo, med drugim tudi zaradi suma, da so določeni kosi orožja predelani (opomba: polavtomatska puška CZ858 je na zunaj podobna ruski AK-47 oziroma »kalašniku«).

"Informacija o domnevni zlorabi orožja je prišla do policije od novinarjev, ki so na javno dostopnem profilu socialnega omrežja Facebook opazili posnetek z več osebami, ki so bile pod očitnim vplivom alkohola (ali drugih substanc) in pri tem rokovali z orožjem. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da gre za znane osebe iz območja Črnomlja," je pojasnil Robert Perc s PU Novo mesto.

Po zaključenih strokovnih analizah bodo policisti uvedli postopek o prekršku zaradi kršitev zakona o orožju ali podali kazensko ovadbo zoper osumljenega lastnika orožja, upravni enoti pa predlagali odvzem orožja. Do takrat se orožja nahaja pri policiji.

