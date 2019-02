Presenečenja so se kar vrstila

6.2.2019 | 20:00

Dr. Julij Nemanič v sobi, ki so jo odprli njemu v spomin.

Metlika - Kot smo že poročali, so včeraj ob 80. rojstnem dnevu metliškega rojaka enologa dr. Julija Nemaniča ob eni od metliških vpadnic odkrili tablo, na kateri je zapisano, da se je v drevoredu sedmim lipam, ki so jih zasadili ob 70. rojstnem dnevu humorista Tonija Gašperiča, pridružilo še osem lip v spomin dr. Nemaniču.

Dr. Nemanič je nato s člani upravnega odbora Kluba prijateljev metliške črnine obiskal še Malnaričevo in Simoničevo klet v Semiču, Pečaričevo v Čurilah, Prusovo na Krmačini, Dolčevo v Drašičih in sosesko Drašiči. Nato so odšli še v Vinsko klet Kmetijske zadruge Metlika, ki jo je – klet, namreč – dr. Nemanič vodil dolga leta. Tam pa so ga čakala številna presenečenja.

V kleti so ga pozdravili mnogi, ki so mu želeli osebno voščiti za osebni jubilej. Nagovorila sta ga metliški in črnomaljski župan Darko Zevnik in Andrej Kavšek, semiška županja Polona Kambič, Mirjan Kulovec, predsednik uprave Kolpe in Kluba prijateljev metliške črnine, Srečko Kenda, drugi prokonzul Evropskega reda vitezov vina konzulata za Slovenijo, direktorica KZ Metlika Tatjana Malešič, nekdanji direktor KZ Ivan Kure in kraljica metliške črnine Melanie Miketič. Obujali so spomine na čase, ko je v zadrugi služboval še dr. Nemanič, ki je v KZ pustil pomemben pečat. Po njegovi zaslugi so v metliški zadrugi prvi v Sloveniji poslali na trg rose, prvi v takratni Jugoslaviji pa so na božič leta 1986 potrgali grozdje za ledeno vino.

V zgradbi Vinske kleti so odprli spominsko sobo dr. Julija Nemaniča, ki pa je prejel tudi številna darila. Med drugim steklenico prvega polnjenja metliške črnine iz leta 1968, potomko starodavne trte z mariborskega Lenta in portret, ki ga je naslikal Samo Kralj.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

