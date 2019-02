Športna konja v nelegalni zakol najverjetneje pripeljali z Dolenjske

6.2.2019 | 17:15

Za športne konje velja prepoved klanja in prepoved mesa za prehrano ljudi. Fotografija je ilustrativna. (Foto V. V., arhiv DL)

Kamna Gorica - Uprava RS za varno hrano je danes objavila novico, da je njihova inšpekcija po daljšem zbiranju obvestil v petek zvečer v Kamni Gorici na območju občine Radovljica opravila izredni nadzor zaradi suma grobih kršitev živilske zakonodaje. Izkazalo se je, da so tam klali konje in proizvajali mesne izdelke za nadaljnjo prodajo različnim strankam.

"V času nadzora je bil najden trup zaklanega konja ter še en živ kopitar. Oba konja sta bila istega dne pripeljana domnevno z območja Dolenjske brez kakršne koli dokumentacije ter brez ustrezne identifikacije. Oba konja sta bila kasača, športna konja, za katere velja prepoved klanja in prepoved uporabe mesa za prehrano ljudi," pravijo na upravi za varno hrano.

Med nadzorom so našli tudi večjo količino suhomesnatih izdelkov ter prostore in opremo za proizvodnjo mesnih izdelkov. Z navideznim nakupom so dokazali, da so izdelke prodajali.

"Za vse najdene mesne izdelke in meso zaklanega konja je bilo odrejeno neškodljivo uničenje, ki je bilo takoj izvedeno. Opravljena je bila tudi evtanazija konja, ki je bil pripeljan domnevno z območja Dolenjske. Od mesa konja, ki je bil namenjen v nelegalno predelavo, je bil odvzet vzorec na ostanke veterinarskih zdravil, ki bi se lahko uporabljala pri športnih konjih. Zoper fizično osebo je uveden prekrškovni postopek. Preiskava izvora živali se nadaljuje," še piše na spletni strani Uprave RS za varno hrano.

J. A.