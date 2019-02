Razpis za podpore kmetijstvu

7.2.2019 | 08:00

Ne le industrija - tudi kmetijstvo! (Foto: B. D. G.)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je sicer pretežno industrijsko območje, v senci katerega se vendarle razvija tudi kmetijstvo. Da bi ga ohranila in razvijala, mestna občina vsako leto objavi javni razpis za finančne spodbude kmetijstvu.

Letošnji razpis bo odprt do 29. marca, podpore, ki jih ponuja, pa so namenjene šestim ukrepom. Tako so podpore namenjene za posodabljanje kmetijskih gospodarstev ter urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, poleg tega pa tudi za zaokrožitev zemljišč z menjavo ali dokupom.

Kmetje lahko pridobijo tudi sofinanciranje zavarovanj domačih živali in kmetijskih pridelkov ter podpore za naložbe v obnovo dediščinsko vrednih kmetijskih poslopij, kot so, na primer, kozolci, skednji, sušilnice sadja, mlini ipd..

Prav tako občina s sofinanciranjem podpira naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji. Na razpis se lahko prijavijo tudi društva s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, saj so podpore namenjene tudi njihovemu delovanju.

Razpis je objavljen tudi na spletni strani www.novomesto.si.

B. D. G.