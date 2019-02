Valentinova nagradna igra Dolenjskega lista!

7.2.2019 | 09:30

Novo mesto - Spoštovani bralci, bliža se valentinovo, ko si še posebej izkazujemo ljubezen. Ob tej priložnosti smo za vas pripravili nagradno igro. Odgovorite na nagradno vprašanje, katero obletnico bo tednik Dolenjski list praznoval prihodnje leto, in z malo sreče osvojite eno od treh nagrad, in sicer: večerjo za dva z Valentinovim koncertom skupine Kvartopirci v Hotelu Dolenj'c; Zeusovo kopel za dva (120 minut) z napitkom po izbiri v Termah Dolenjske Toplice ali darilni bon trgovine Viva, sprecializirane trgovine s perilom (TC Bršljin).

V tiskani izdaji Dolenjskega lista, ki je izšla danes, izrežite kupon z nagradnim vprašanjem in ga pošljite na naslov: Dolenjski list Novo mesto, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto. Lahko pa pošljete sporočilo tudi na elektronski naslov tajnistvo@dol-list.si, kjer v zadevo vpišite Nagradna igra, v elektonski pošti pa pravilen odgovor in vaše kontaktne podatke (ime in priimek, naslov in telefon).

V žrebanju bodo sodelovali vsi pravilno izpolnjeni kuponi in elektronska sporočila, ki bodo prispeli do vključno torka, 12. februarja, do 12. ure.

Pravila nagradne igre so objavljena tukaj.

Sodelujte in preživite lepe trenutke v dvoje!