Gorele saje v dimniku; gasilci do obolelega v kopalnici

7.2.2019 | 07:00

Včeraj ob 9.22 uri so v naselju Jablance, občina Kostanjevica na Krki, gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Kostanjevica na Krki in PGD Prekopa so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili in s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika. Obveščene so bile pristojne službe.

Gasilci do obolelega v kopalnici

Ob 11.27 so v naselju Kremen, občina Krško, gasilci PGE Krško prenesli iz kopalnice na posteljo obolelo osebo, ki so jo nato oskrbeli reševalci NMP Krško.

Vodo prekuhavajte

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občine Žužemberk, kateri se oskrbujejo iz vodnega vira Globočec, da je zaradi povečane motnosti vodnega vira potrebno vodo pred uporabo prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Ponekod voda spet pitna

Kostak obvešča uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Koprivnica, da je voda zdravstveno ustrezna in prekuhavanje ni več potrebno.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP ŠOLA ŠJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 ure zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA ŽAGO 1997;

- od 10.30 do 11.30 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT;

- od 11.00 do 13.00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA1.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 9.00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ na izvodu GRIČ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU, izvod Cerovec levo.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 8:30 in 14:00 uro na območju TP Drečji vrh in Čužnja vas;

- med 8:00 in 14:00 uro na območju TP TRŽIŠČE izvod KAPLJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Bojsno šola med 8. in 13. uro.

